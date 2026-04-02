Cadrele didactice și sute de copii au marcat ziua prin activități dedicate toleranței, integrării și sprijinului pentru copiii cu autism





Pentru a marca această zi specială dedicată conștientizării tulburărilor din spectrul autist, echipa Centrul Școlar de Educație Incluzivă Satu Mare, formată din 104 cadre didactice, a ales să transmită un mesaj puternic de solidaritate, îmbrăcând culoarea albastră – simbol al acestei zile – și organizând o serie de activități de informare și sensibilizare a comunității.

Implicare și solidaritate

Prin acțiunile desfășurate, profesorii au urmărit să aducă în atenția publicului importanța înțelegerii și acceptării copiilor cu nevoi speciale, promovând valori precum empatia, respectul și incluziunea socială. Inițiativa a reunit cadre didactice, elevi și comunitatea locală într-un demers comun de susținere a diversității.

Vocea copiilor, un mesaj puternic

Cei 405 copii din Satu Mare, Drăgușeni, Livada, Negrești-Oaș, Carei și Tășnad au fost parte activă a evenimentului, transmițând un mesaj emoționant despre toleranță și integrare. Prin implicarea lor, aceștia au contribuit la conturarea unei comunități mai deschise, în care fiecare copil este acceptat și valorizat.

Apreciere pentru cadrele didactice și părinți

Consiliul Județean Satu Mare a transmis felicitări cadrelor didactice pentru profesionalismul și dedicarea de care dau dovadă zi de zi, dar și părinților, pentru forța și demnitatea cu care își susțin copiii în parcursul lor educațional și personal.

Un angajament pentru fiecare zi

Mesajul transmis cu această ocazie subliniază importanța sprijinului continuu pentru copiii cu autism, nu doar într-o zi simbolică, ci în fiecare zi. Comunitatea este încurajată să rămână deschisă, empatică și implicată, pentru a construi un mediu în care fiecare copil să se simtă înțeles și acceptat.