Sâmbătă 18 aprilie, are loc a doua premieră a Trupei Mihai Raicu din luna aprilie

CLEAN HANDS aduce în fața publicului 3 povești diferite care vorbesc despre industria și reglementarea jocurilor de noroc în România, adunate într-o comedie socială antrenantă.

CLEAN HANDS pornește de la o echipă de șase actori care se confruntă cu lipsa de finanțare în cultură. Însă atunci când spectacolul lor este salvat de un cazinou, încep să apară probleme în legătură cu mesajul pe care vor să îl transmită în raport cu obligațiile contractului de sponsorizare. Rezultă astfel un spectacol care pune în discuție conceptul de „joc responsabil” și care evidențiază ridicolul conflictului de interese dintre o industrie care caută profit și un stat care reglementează industria în timp ce profită de asemenea de pe urma ei.

Alex Ianăși, regizorul spectacolului, povestește în interviul oferit Teatrului de Nord despre cum a apărut ideea spectacolului: la un curs al masteratului de Arta Regizorului, pe care acesta îl urmează împreună cu Vicențiu Grama, autorul textului, la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București. Subiectul tratat a fost solid documentat de către cei doi colegi, care au luat interviuri unor dependenți și foști dependenți, diferitor oameni care lucrează în industrie dar și unor reprezentanți ai asociațiilor care de ocupă cu tratarea dependenței de jocuri de noroc.

Miruna Olaru, care semnează scenografia CLEAN HANDS, este masterandă în ultimul an în cadrul programului numit Arta Scenografului al aceleiași universități iar Călin Mocan, care realizează lighting design-ul, unul dintre luminiștii cu experiență ai echipei Teatrului de Nord, a decis la rândul său să-și aprofundeze meseria în cadrul masteratului de Design Lumină și Sunet în Artele Spectacolului, tot la UNATC. Echipa este completată de Robert Găgeată, care se ocupă de muzică, fiind la rândul său un tânăr compozitor emergent care colaborează deja la spectacole notabile, dar și la spectacole studențești din cadrul UNATC.

CLEAN HANDS este creat, așadar, de o echipă tânără care nu se sfiește să dea piept cu unul dintre cele mai controversate fenomene prezente în societatea românească. Actorii care îi însoțesc în acest demers sunt: Anca Dogaru, Andrei Gîjulete, Raluca Mara, Anette Marka, Romul Moruțan, Alina Negrău și Ciprian Vultur.

Premiera va avea loc sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 19 la Sala Studio, iar următoarea reprezentație e programată joi 30 aprilie, tot de la ora 19.

Spectacolul nu este recomandat persoanelor cu vârsta de sub 16 ani.

Bilete pot fi achiziționate fizic de la Agenția Teatrală de pe str. Horea, nr. 6, dar și online accesând https://teatruldenord.biletmaster.ro/ron/PlaceInfo/2201.

Spectacol realizat cu sprijinul Rising Sun Casino!

