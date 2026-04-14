Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, pentru siguranța comunității, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare au fost mobilizate zilnic în teren, acționând pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.





Jandarmii sătmăreni au fost prezenți în zona lăcașurilor de cult, în special în noaptea de Înviere, unde au avut loc manifestări religioase. Misiunile de asigurare a ordinii publice s-au desfășurat fără incidente, contribuind la menținerea unui climat de siguranță pentru întreaga comunitate.





În perioada 10–13 aprilie a.c., în cadrul misiunilor de menținere a ordinii publice, jandarmii au aplicat 20 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 8.000 de lei, pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, conform prevederilor Legii nr. 61/1991. Sancțiunile au vizat, în principal, fapte precum tulburarea ordinii și liniștii publice, consumul de alcool în spațiul public, provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice și alte abateri de la normele legale.





Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare rămân în continuare la datorie și reamintesc cetățenilor că pot solicita sprijinul echipajelor de jandarmi ori de câte ori situația o impune, apelând numărul unic pentru apeluri de urgență 112 sau adresându-se direct patrulelor din teren.