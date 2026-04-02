JUSTIȚIE Dosar de corupție trimis în judecată la Satu Mare

Procurorii au sesizat instanța într-un caz de trafic de influență, mită și fraudarea unui concurs pentru angajare





Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au trimis în judecată un dosar complex de corupție, care vizează infracțiuni de trafic de influență, cumpărare de influență, dare și luare de mită. Cauza a fost înaintată Tribunalului Satu Mare în data de 2 aprilie 2026, în urma unei anchete desfășurate cu sprijinul polițiștilor specializați în investigarea criminalității economice.

Intervenții pentru angajare frauduloasă

Potrivit rechizitoriului, în perioada mai–iunie 2025, unul dintre inculpați ar fi încercat să obțină fraudulos un loc de muncă în cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Satu Mare. Acesta ar fi apelat la o altă persoană, căreia i-ar fi promis suma de 3.000 de euro pentru a interveni pe lângă conducerea instituției, în vederea promovării unui concurs pentru postul de electrician.

Persoana vizată ar fi acceptat să intervină, conturând astfel suspiciunile privind săvârșirea infracțiunilor de trafic și cumpărare de influență.

Certificat obținut prin mită

În același dosar, procurorii rețin că, în data de 3 iunie 2025, același inculpat ar fi oferit suma de 2.500 de lei administratorului unei societăți comerciale din județul Maramureș, pentru a obține în mod fraudulos certificatul de competență profesională necesar înscrierii la concurs.

Potrivit anchetatorilor, certificatul ar fi fost eliberat în mod ilegal, în condițiile în care examinarea nu s-a desfășurat conform prevederilor legale. Mai exact, candidatul ar fi primit indicii privind răspunsurile corecte, iar testarea ar fi fost realizată doar formal, fiind consemnată scriptic desfășurarea mai multor probe.

Măsuri asiguratorii și anchetă

Pe parcursul urmăririi penale, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra sumelor de bani considerate a reprezenta foloase materiale necuvenite, în vederea confiscării speciale și a acoperirii eventualelor cheltuieli judiciare.

Ancheta a fost instrumentată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Prezumția de nevinovăție

Reprezentanții Parchetului subliniază că toate activitățile procesuale s-au desfășurat cu respectarea prevederilor legale și a drepturilor procesuale ale persoanelor implicate, cauza aflându-se în faza de judecată, în care funcționează principiul prezumției de nevinovăție.