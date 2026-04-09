Mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, pus în aplicare de polițiști Locale



La data de 8 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare în colaborare cu polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gherța Mică, au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de către Judecătoria Negrești-Oaș, pe numele unui bărbat de 66 de ani, din localitatea Turț.

Bărbatul este condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare, pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost depus în Penitenciarul Satu Mare.

