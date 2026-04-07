Locale 07.04.2026 09:49
MEDIU Campanie de colectare a aparatelor electrice la Satu Mare

Cetățenii pot preda gratuit echipamentele vechi printr-un serviciu la domiciliu


Primăria Municipiului Satu Mare, prin operatorul autorizat The Green Project, cu susținerea OIREP Eco Positive, anunță organizarea unei campanii de colectare a aparatelor electrice și electronice.

Cum pot fi predate aparatele

Sătmărenii care doresc să se debaraseze de echipamentele electrice vechi pot solicita ridicarea acestora direct de la domiciliu. Programările se fac telefonic, la numerele 0744 781 781 sau 0800 444 800, de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00.

De asemenea, solicitările pot fi transmise în orice moment prin completarea formularului online disponibil pe platforma operatorului.

Serviciu gratuit pentru cetățeni

O echipă specializată se deplasează la adresa indicată pentru a prelua aparatele electrice destinate reciclării. Inițiativa face parte dintr-un demers de protejare a mediului și încurajează colectarea responsabilă a deșeurilor electrice.

Campania oferă locuitorilor municipiului posibilitatea de a contribui activ la reducerea poluării și la reciclarea corectă a echipamentelor uzate.

