AJOFM oferă subvenții angajatorilor care încadrează persoane care au executat pedepse privative de libertate





AJOFM Satu Mare derulează măsuri active pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate sau au fost supuse unor măsuri dispuse de organele judiciare. Inițiativa vine în sprijinul unei categorii vulnerabile, care se confruntă frecvent cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă stabil.

Provocări și nevoia de integrare

Reprezentanții instituției subliniază că aceste persoane întâmpină obstacole majore, de la stigmatizare socială până la lipsa experienței profesionale recente sau a calificărilor cerute de angajatori. În acest context, ocuparea unui loc de muncă devine un factor esențial pentru reintegrarea socială și profesională.

Sprijin financiar pentru angajatori

Pentru a încuraja angajarea acestor persoane, AJOFM oferă angajatorilor un sprijin financiar de 2.250 de lei lunar pentru fiecare persoană încadrată, cu condiția ca angajarea să fie realizată pe perioadă nedeterminată. Subvenția se acordă timp de 12 luni, iar angajatorii trebuie să mențină raporturile de muncă pentru cel puțin 18 luni.

Impactul măsurii

Această măsură contribuie la creșterea incluziunii pe piața muncii și la reducerea riscului de recidivă, oferind totodată șansa unui nou început pentru persoanele aflate în această situație. Prin astfel de inițiative, autoritățile urmăresc consolidarea unui climat social echilibrat și responsabil.

Informații suplimentare

Cei interesați pot obține detalii suplimentare direct la sediul AJOFM Satu Mare, situat pe strada Ion Ghica nr. 36, sau prin telefon și e-mail, datele de contact fiind disponibile public.