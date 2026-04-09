Credincioșii sunt așteptați la biserici în noaptea de Înviere, însă temperaturile scăzute impun prudență



Bisericile din județul Satu Mare se pregătesc să întâmpine una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății – Învierea Domnului. Programul liturgic din această perioadă este unul bogat, cu slujbe speciale oficiate de ierarhi atât ai Bisericii Ortodoxe, cât și ai celei Greco-Catolice. Credincioșii sunt invitați să participe în număr cât mai mare, cu mențiunea că vremea va fi deosebit de rece în noaptea sfântă.

Săptămâna Mare, marcată de slujbe speciale

Manifestările religioase debutează vineri, 10 aprilie, cu săvârșirea Liturghiei Darurilor înainte sfințite la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Catedrala Sătmarului. În aceeași zi, de Sfânta și Marea Vineri, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va oficia Denia celor 12 Evanghelii, un moment de profundă încărcătură spirituală pentru credincioși.

Noaptea Învierii, momentul central al sărbătorii

Punctul culminant va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 12 aprilie, când, de la ora 00:00, la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Slujba Învierii Domnului, urmată de Sfânta Liturghie.

Tot în ziua de duminică, de la ora 12:00, ierarhul va oficia Slujba Vecerniei, cunoscută drept „a doua Înviere”, la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Satu Mare.

A doua zi de Paști, celebrată în comunitate

Luni, 13 aprilie, în a doua zi de Paști, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va liturghisi și va predica la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Satu Mare.

Tot în aceeași zi, comunitatea greco-catolică va marca sărbătoarea Învierii printr-o Sfântă Liturghie Arhierească oficiată de Preasfinția Sa Vasile Bizău, episcopul greco-catolic de Maramureș, la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, începând cu ora 10:30.

Recomandări pentru credincioși

Deși bucuria sărbătorii este mare, condițiile meteo din acest an impun o atenție sporită. În noaptea de Înviere, temperaturile vor coborî până în jurul valorii de un grad Celsius în aproape întreg județul Satu Mare.

În acest context, credincioșii sunt sfătuiți să se îmbrace corespunzător, pentru a putea participa în siguranță la slujbele religioase și pentru a întâmpina Învierea Domnului în condiții cât mai bune.