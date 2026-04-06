Elevul originar din Satu Mare a obținut două medalii de aur la matematică și informatică, calificându-se și în lotul național al României





Performanță rar întâlnită pentru un elev din România: Luca Mureșan a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la două dintre cele mai dificile competiții naționale, în același weekend. Medaliile de aur obținute la matematică și informatică confirmă nu doar talentul său excepțional, ci și un nivel de pregătire specific marilor performeri din domeniul științelor exacte.

Performanță de top la matematică

Elev în clasa a X-a la un liceu de prestigiu din București, Luca Mureșan a fost distins cu medalia de aur la Olimpiada Națională de Matematică, confirmând nivelul său excepțional de pregătire și capacitatea de a aborda probleme complexe cu rigoare și creativitate.

Excelență și în informatică

Succesul de la matematică vine la doar câteva zile după o altă realizare remarcabilă: medalia de aur la Olimpiada Națională de Informatică. Prin gândirea sa algoritmică și soluțiile inovatoare propuse, Luca s-a remarcat în mod deosebit în rândul celor mai buni elevi din țară.

Calificare în lotul național

Rezultatele obținute la informatică i-au adus și calificarea în lotul național al României, urmând să reprezinte țara la competițiile internaționale de profil. Este un pas esențial în parcursul oricărui elev olimpic și o confirmare a valorii sale la cel mai înalt nivel.

Un parcurs construit prin muncă

De-a lungul anilor, Luca Mureșan a acumulat numeroase premii și distincții la concursuri naționale și internaționale, fiind considerat de profesori un elev de elită. Cei care îl cunosc îl descriu drept dedicat, riguros și pasionat, iar în spatele acestor performanțe se află multă muncă, perseverență și dorința continuă de perfecționare.

Mândrie pentru comunitate

Rezultatele sale reprezintă o mândrie pentru comunitatea din Satu Mare și un exemplu clar că excelența se construiește prin disciplină și pasiune. Prin aceste reușite, Luca Mureșan își consolidează poziția în elita elevilor din România și își conturează un viitor promițător în domeniul științelor exacte.