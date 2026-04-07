Polițiștii rutieri au oprit două autoturisme conduse de bărbați aflați sub influența alcoolului, iar cercetările continuă

În noaptea de 6 aprilie a.c., polițiștii sătmăreni au identificat doi conducători auto care circulau pe drumurile județului sub influența alcoolului, punând în pericol siguranța participanților la trafic. Ambele cazuri au fost înregistrate în localitățile Drăgușeni și Socond, iar șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, indicând valori care depășeau limita legală.

Primul caz: Drăgușeni

În jurul orei 05:10, polițiștii Secției de Poliție Rurală Satu Mare au oprit pe Drumul Național 1C un autoturism condus de un bărbat de 32 de ani, din localitatea Tarna Mare. Testarea cu etilotest a indicat o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Al doilea caz: Socond

La ora 02:40, polițiștii Secției de Poliție Rurală Beltiug au oprit pe Drumul Județean 193A un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani, din localitatea Micula. Aparatul etilotest a indicat 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările în acest caz sunt, de asemenea, în desfășurare pentru stabilirea împrejurărilor și luarea măsurilor legale.