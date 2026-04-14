Președintele UDMR Satu Mare, într-un interviu la Nord Vest TV, despre impactul alegerilor din Ungaria pentru comunitatea maghiară din Sătmar

ezultatul alegerilor din Ungaria, în urma cărora partidul Fidesz și premierul Viktor Orbán au pierdut puterea, continuă să genereze reacții și în rândul comunității maghiare din România. Într-un interviu acordat NORD VEST TV, președintele UDMR Satu Mare și al Consiliului Județean, Pataki Csaba, a oferit o analiză echilibrată, punctând atât semnificația votului, cât și implicațiile pentru perioada următoare.

„Oamenii au decis. A fost un act democratic”

Pataki Csaba a subliniat încă de la început că, dincolo de tensiunile din campanie, procesul electoral a fost unul legitim.

„A fost un exercițiu democratic, contrar unor așteptări care spuneau că nu vor fi alegeri libere. Fiecare și-a putut exprima opțiunea, iar rezultatul reflectă voința celor care trăiesc acolo”, a declarat acesta.





În opinia sa, diferențele dintre cele două mari tabere politice sunt mai mici decât arată distribuția mandatelor.

„Dacă ne uităm la cifrele nete, vorbim de peste două milioane de voturi de fiecare parte. Practic, forțele sunt aproape egale ca unitate de măsură, însă sistemul electoral din Ungaria funcționează diferit față de cel din România”, a explicat liderul UDMR.

Votul din diaspora maghiară: „Unitate și consecvență”

Un punct important al discuției a fost votul maghiarilor din afara granițelor. Pataki a recunoscut deschis orientarea majoritară a acestora.

„Nu am ascuns niciodată faptul că, datorită relației corecte pe care am avut-o cu guvernul condus de Viktor Orbán, era de așteptat ca cei cu dublă cetățenie din România să voteze în proporție de peste 90% cu această tabără”, a spus el.

Totuși, acesta a subliniat că rezultatul alegerilor nu afectează poziția comunității maghiare din România.

„Asta nu înseamnă că maghiarii din Transilvania au pierdut ceva. Dimpotrivă, s-a demonstrat încă o dată că suntem uniți și că avem un sistem comun de valori. Oricine va conduce Ungaria în viitor va trebui să mențină o relație deschisă și corectă cu această comunitate.”

„UDMR își face politica la București”

Întrebat despre criticile apărute în spațiul public la adresa liderului UDMR, Kelemen Hunor, Pataki a respins categoric ideea unor responsabilități politice.

„Nu se pune problema de vinovați sau de consecințe pentru noi. Kelemen Hunor a transmis vocea comunității. UDMR are o misiune clară: să protejeze drepturile maghiarilor din România, iar acest lucru se face la București și la Bruxelles, nu la Budapesta”, a afirmat el.

Lecții din sistemul electoral maghiar

Discuția a atins și aspecte tehnice legate de organizarea alegerilor, unde Pataki vede posibile surse de inspirație pentru România.





„În Ungaria nu există turism electoral. Poți vota doar în circumscripția de domiciliu sau trebuie să anunți din timp unde vei vota. Sunt reguli clare. În viitor, cred că și noi vom ajunge la vot electronic, așa cum vedem în statele baltice”, a explicat acesta.

Totuși, a avertizat că un astfel de sistem presupune un nivel ridicat de încredere în instituții.

„Pentru asta trebuie să lucrăm mult. Cetățeanul trebuie să aibă încredere că votul său este corect înregistrat.”

Echilibrul puterii, esențial pentru stabilitate

Referindu-se la schimbările politice din Ungaria, Pataki a insistat asupra nevoii de echilibru instituțional.

„O țară funcționează bine atunci când există un echilibru de putere și un dialog între forțele politice care reprezintă milioane de voturi. Dacă noua putere își dorește acest echilibru, ar trebui să evite schimbările bruște și să respecte mecanismele existente.”

El a oferit și exemple comparative din Europa, subliniind că „viața politică readuce, de regulă, echilibrul, chiar și după schimbări majore”.

Proiectele comune România–Ungaria continuă

Un subiect sensibil – investițiile și proiectele comune – a fost tratat într-o notă pragmatică.

„Nu există motive de îngrijorare. Vorbim de coridoare europene, de studii de fezabilitate costisitoare și de angajamente internaționale. Nimeni nu își permite să abandoneze astfel de proiecte”, a declarat Pataki.

Acesta a dat ca exemplu infrastructura de transport și cooperarea transfrontalieră, subliniind că interesul comun este continuarea dezvoltării, inclusiv în contextul reconstrucției regionale.

Mesaj pentru sătmăreni: „Să fim atenți la ce urmează”

În final, liderul UDMR a transmis un mesaj direct comunității.

„Le mulțumesc tuturor celor care au participat la vot. A fost o sărbătoare a democrației. Acum trebuie să fim atenți la ce urmează și să ne concentrăm pe interesele noastre aici, unde trăim.”

Într-o notă simbolică și echilibrată, Pataki Csaba a încheiat cu o imagine sugestivă pentru perioada care urmează și dacă-l va invita pe noul premier , Peter Magyar la Satu Mare:

„Să vedem cât de limpede se va face apa pe Tisa și pe Someș.”

Interviul integral oferit de președintele UDMR Satu Mare, Pataki Csaba va fi difuzat miercuri seara de la ora 20 la Nord Vest TV în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană.