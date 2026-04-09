Peste 500 de poliţişti vor fi în stradă și vor avea ca prioritate prevenirea evenimentelor neplăcute și protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

Pentru ca toţi credincioşii să sărbătorească cum se cuvine, în perioada 10 - 13 aprilie a.c., peste 500 de poliţişti sătămăreni de la ordine publică, poliţie rutieră, arme, economic, investigaţii criminale și de la alte structuri se vor afla în stradă și în proximitatea lăcaşurilor de cult, pentru a preveni tulburarea ordinii şi liniştii publice, pentru descurajarea şi combaterea infracţiunilor sau a altor fapte antisociale care pot aduce atingere ordinii publice, ordinii de drept, integrităţii persoanelor şi bunurilor acestora, precum şi pentru asigurarea desfăşurării normale a traficului rutier şi pietonal.

În toată această perioadă, pentru asigurarea climatului de normalitate şi siguranţă publică, prevenirea şi combaterea criminalităţii, poliţiştii sătămăreni vor acţiona în sistem integrat, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice.

Se va acorda o atenție deosebită zonelor bisericilor și lăcașurilor de cult, în care urmează a se desfășura ceremonii și slujbe religioase, dar și în zonele cu mare fluență de public, pentru menținerea unui climat corespunzător de siguranță, prevenirii infracțiunilor cu violență și furturilor.

În noaptea de 11 spre 12 aprilie a.c., când credinciosii vor sărbători Învierea, polițiștii de ordine publică și poliție rutieră vor acționa în toate localitățile în care se vor oficia slujbe religioase.

De asemenea, de-a lungul întregii perioade, polițiștii rutieri vor acționa cu prioritate pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere grave, folosind toate echipamentele de supraveghere a traficului rutier și măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor din dotarea poliției, precum și dispozitivele omologate pentru depistarea conducătorilor auto care se află sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Polițiștii rutieri și de ordine publică sătămăreni vor acţiona pe întreaga reţea de drumuri din județul Satu Mare, în vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere, precum şi prin intensificarea activităţilor specifice, potrivit competenţelor, pentru depistarea celor care conduc cu viteză sau sub influenţa băuturilor alcoolice.

Poliţiştii rutieri sătmăreni vor fi prezenţi la orele de vârf pe principalele artere din zonele turistice, precum şi pe traseele de acces către aceste zone, pentru combaterea excesului de viteză, prevenirea accidentelor şi ambuteiajelor rutiere, fluidizarea şi controlul circulaţiei.

Poliţia Rutieră le recomandă conducătorilor auto să manifeste o conduită adecvată, să păstreze viteza regulamentară şi adaptată condiţiilor de trafic, să nu se angajeze în depăşiri riscante şi să păstreze o distanţă corespunzătoare faţă de toţi participanţii la trafic.

Pentru evitarea neplăcerilor pricinuite de aglomerarea arterelor rutiere sau a ambuteiajelor ce pot apărea în această perioadă, Poliţia Rutieră face apel la toţi participanţii la trafic să-şi planifice din timp deplasările, să se informeze cu privire la traseul ales, starea drumurilor şi prognoza meteo!

De asemenea, vor fi suplimentate dispozitivele de ordine publică în staţiile cu aflux mare de persoane, pentru combaterea tâlhăriilor, dar și furturilor de şi din bagaje şi buzunare.

NU UITAŢI !

În caz de nevoie, apelaţi cu încredere 112 - Apelul Unic de Urgenţă!

Suntem la datorie!

Pentru a vă bucura în linişte de Sfintele Sărbători de Paşti, poliţiştii sătmăreni vă recomandă:

Perioada Sărbătorilor Pascale ar trebui să constituie pentru noi toţi un prilej de bucurii şi emoţii. Cu toate acestea, în timp ce dumneavoastră sunteţi preocupaţi de cumpărăturile aferente acestei sărbători, infractorii se agită pentru propriile „achiziţii”. Aglomeraţia din pieţe, magazine, mijloace de transport în comun favorizează activitatea acestora.

Din dorinţa de a asigura sărbători liniştite, Poliţia Sătmăreană recomandă tuturor cetăţenilor:

• Păstraţi banii în buzunarele interioare ale vestimentaţiei;

• Supravegheţi-vă în permanenţă genţile şi sacoşele de cumpărături;

• Parcaţi maşina, pe cât posibil, în zonele special amenajate şi iluminate. Obiectele tentante, lăsate la vedere în autoturism, reprezintă adevărate „cadouri”pentru hoţi;

• Evitaţi să achiziţionaţi diverse bunuri de la vânzători ambulanţi. Gândiţi-vă că acestea ar putea proveni din comiterea unor infracţiuni sau că nu corespund din punct de vedere calitativ;

• Lăsaţi o lumină aprinsă sau un aparat de radio în funcţiune atunci când părăsiţi locuinţa, pentru o perioadă scurtă de timp. Acestea pot deruta eventualii “musafiri” nepoftiţi;

• Rugaţi un vecin de încredere să vă supravegheze locuinţa şi să vă ridice corespondenţa, dacă lipsiţi de acasă pentru perioade mai îndelungate;

• Anunţaţi imedia POLIŢIA (112 - Apel unic de urgenţă) atunci când observaţi persoane sau activităţi care vi se par suspecte în zona în care locuiţi;

• Reţineţi cât mai multe semnalmente ale celor implicaţi.

De asemenea, pentru siguranţa dvs. şi a familiilor dvs., vă reamintim că este extrem de periculos să urcaţi la volan dacă aţi consumat băuturi alcoolice!

Pentru a vă bucura în linişte de sărbători, poliţiştii vă recomandă:

În zonele aglomerate din pieţe, gări, autogări, magazine sau lăcaşe de cult fiţi foarte atenţi cu banii şi obiectele personale!

Nu purtaţi portmoneul în buzunarele exterioare ale hainelor, în sacoşă sau la vedere!

Nu păstraţi în acelaşi loc banii, actele personale şi cheile apartamentului!

În aglomeraţie, dacă vă simţiţi bruscaţi, controlaţi-vă geanta sau portmoneul chiar în acel moment! Priviţi cu atenţie persoanele din jurul vostru pentru a reţine cât mai multe detalii despre cei care ar putea să vă sustragă bunuri.

Recomandări pentru conducătorii auto:

Circulaţi cu viteză adaptată permanent condiţiilor din trafic, în special când se circulă în coloană şi nu uitaţi de politeţea rutieră. De asemenea, pentru un plus de siguranţă, în mers, măriţi distanţa dintre vehicule.

Conduceţi prudent, fără bruscarea comenzilor autoturismului, asiguraţi-vă temeinic înainte de efectuarea fiecărei manevre şi evitaţi depăşirile care, în condiţii de vizibilitate redusă şi carosabil umed, se dovedesc extrem de periculoase.

Respectaţi regimul legal de viteză! Poliţiştii rutieri reamintesc că viteza excesivă şi cea neadaptată la condiţiile meteo, de drum sau trafic, reprezintă principalul factor generator al accidentelor rutiere în România.

Conducătorii auto începători trebuie să evite, pe cât posibil, conducerea autovehiculului pe timp de noapte sau pe distanţe mari, dată fiind experienţa redusă şi riscul implicării în evenimente rutiere.

Pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenţia şi să traverseze numai după ce sunt siguri că o pot face în siguranţă. Este recomandat să evite, pe cât posibil, folosirea părţii carosabile, mai ales după lăsarea întunericului şi în condiţii de vizibilitate redusă.

SĂRBĂTORI FERICITE ŞI LINIŞTITE!