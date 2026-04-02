VIDEO/FOTO. Porți deschise pentru comunitate, la Jandarmeria Satu Mare

Locale 02.04.2026 15:51
 În contextul  aniversării a 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare și-a deschis astăzi, porțile pentru comunitate, oferind celor prezenți ocazia de a descoperi, într-un cadru prietenos, o parte din activitatea jandarmilor.


Evenimentul a adus împreună copii, părinți și cadre ale unității, într-o atmosferă deschisă și apropiată, în care vizitatorii au putut vedea echipamentele folosite în misiuni, echipajele canine și au avut oportunitatea de a discuta direct cu jandarmii.

Dincolo de prezentarea tehnicii și a atribuțiilor, activitatea a fost despre oameni, despre încredere și despre legătura dintre Jandarmerie și comunitate.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare mulțumește tuturor celor care au ales să fie alături de noi.
Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Mircea Govor
2
3
4
5
6
1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a12
a13
b
sd
b
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda