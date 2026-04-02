În contextul aniversării a 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare și-a deschis astăzi, porțile pentru comunitate, oferind celor prezenți ocazia de a descoperi, într-un cadru prietenos, o parte din activitatea jandarmilor.









Evenimentul a adus împreună copii, părinți și cadre ale unității, într-o atmosferă deschisă și apropiată, în care vizitatorii au putut vedea echipamentele folosite în misiuni, echipajele canine și au avut oportunitatea de a discuta direct cu jandarmii.





Dincolo de prezentarea tehnicii și a atribuțiilor, activitatea a fost despre oameni, despre încredere și despre legătura dintre Jandarmerie și comunitate.





Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare mulțumește tuturor celor care au ales să fie alături de noi.