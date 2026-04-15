



Pregătirile pentru una dintre cele mai importante manifestări tradiționale din nordul țării au intrat în linie dreaptă. Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, a anunțat că a participat, alături de reprezentanții instituțiilor partenere, la ședința de organizare a celei de-a LXVIII-a ediții a Festivalului „Sâmbra Oilor”.

Întâlnirea a avut loc la Instituția Prefectului – Județul Satu Mare, unde autoritățile locale și județene au stabilit detaliile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a evenimentului, considerat un simbol al Țării Oașului.

„Împreună cu colegii din administrația publică locală și județeană, am pus la punct detaliile necesare pentru ca acest eveniment emblematic să se desfășoare în cele mai bune condiții”, a transmis Roxana Petca.

Ediția din acest an va avea loc în data de 3 mai 2026, pe dealul de la Huta Certeze, la granița dintre județele Satu Mare și Maramureș, locul tradițional de desfășurare al sărbătorii.

Reprezentanții autorităților îi invită pe toți cei interesați să participe la eveniment, care celebrează obiceiurile pastorale, autenticitatea și spiritul comunităților din Țara Oașului.

Festivalul „Sâmbra Oilor” reunește anual mii de participanți și reprezintă una dintre cele mai importante manifestări de promovare a tradițiilor și culturii locale din județul Satu Mare.