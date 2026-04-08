Programul Centrelor de Relatii cu Utilizatorii DEER in zilele de sarbatoare legala, cu ocazia Sarbatorilor Pascale

Locale 08.04.2026 15:46
Programul Centrelor de Relatii cu Utilizatorii DEER in zilele de sarbatoare legala, cu ocazia Sarbatorilor Pascale

Distributie Energie Electrica Romania – DEER aduce la cunostinta utilizatorilor sai ca in datele de 10 si 13 aprilie 2026, declarate zile de sarbatoare legala cu caracter nelucrator potrivit Legii nr. 52/2023, Centrele de Relatii cu Utilizatorii nu vor desfasura activitati cu publicul.

Cu prilejul zilelor de 10 aprilie, Vinerea Mare (Vinerea Patimilor) si luni, 13 aprilie 2026, a doua zi a sarbatorii Pastelui ortodox, angajatii din cadrul Centrelor de Relatii cu Utilizatorii vor beneficia de zile libere legale, pentru aceasta importanta sarbatoare religioasa, in timp ce echipele operative DEER raman in permanenta disponibile, pregatite sa intervina prompt in cazul aparitiei unor eventuale disfunctionalitati in alimentarea cu energie electrica.

Activitatea centrelor, din municipiile resedinta de judet, va fi reluata marti, 14 aprilie 2026, conform programului obisnuit de functionare al fiecarei entitati organizatorice.

Posibilele intreruperi in alimentarea cu energie electrica pot fi semnalate la numerele de telefon prefix judet +929.

Utilizatorii au posibilitatea de a raporta orice disfunctionalitate in alimentarea cu energie electrica sau alte incidente la urmatoarele numere de telefon, disponibile 24/7, apelabile gratuit prin serviciul TELVERDE:

  • Zona Transilvania Nord (judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj): 0800 400 929
  • Zona Transilvania Sud (judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu): 0800 500 929
  • Zona Muntenia Nord (judetele Braila, Buzau, Dambovita, Galati, Prahova, Vrancea): 0800 500 205

De asemenea, utilizatorii pot consulta harta interactiva privind intreruperile in alimentarea cu energie electrica, din arealul DEER, accesand urmatorul link:
https://www.distributie-energie.ro/intreruperi-deer/

Aplicatia ChatVolt ofera informatii actualizate in timp real despre intreruperile in alimentarea cu energie electrica, iar deranjamentele pot fi sesizate rapid si facil prin formularul dedicat, disponibil pe site-ul companiei.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Comunicat de presă
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda