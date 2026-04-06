SĂNĂTATE Aproape 500 de pacienți au ajuns la Urgențe de Paștele Catolic și Floriile Ortodoxe la Satu Mare

Locale 06.04.2026 10:19
Peste 130 de persoane au avut nevoie de internare, în urma prezentării la Unitatea de Primiri Urgențe


În perioada 3 – 6 aprilie 2026, Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare a înregistrat un număr semnificativ de prezentări, nu mai puțin de 499 de pacienți solicitând îngrijiri medicale. Datele reflectă o presiune constantă asupra sistemului de urgență, într-un interval relativ scurt de timp.

Cazuri care au necesitat internare

În urma evaluărilor efectuate de personalul medical, 136 de pacienți au necesitat internare pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Acest lucru evidențiază gravitatea unei părți importante dintre cazurile prezentate la urgență.

Presiune pe sistemul de urgență

Numărul ridicat de prezentări confirmă rolul esențial al Unității de Primiri Urgențe în gestionarea cazurilor critice și urgente, dar și necesitatea utilizării responsabile a acestui serviciu medical. Diferențierea între urgențe majore și cazuri non-urgente rămâne un aspect important pentru eficientizarea actului medical.

Rolul intervenției rapide

Medicii subliniază că intervenția rapidă și evaluarea corectă pot face diferența în evoluția pacienților, în special în cazurile grave. Activitatea din această perioadă reflectă atât complexitatea cazurilor tratate, cât și efortul constant al cadrelor medicale de a răspunde prompt nevoilor pacienților.

Mircea Govor
2
3
4
5
6
1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a12
a13
b
sd
b
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda