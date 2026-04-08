Autoritățile sanitare confirmă o evoluție favorabilă a sezonului rece, fără niciun caz de gripă raportat în ultima săptămână

Numărul îmbolnăvirilor cauzate de infecții respiratorii acute a înregistrat o scădere semnificativă în județul Satu Mare, potrivit celor mai recente date centralizate. Dacă în urmă cu două săptămâni se raportau aproximativ 2.000 de cazuri, în ultima săptămână analizată totalul a coborât la puțin peste 1.000, ceea ce indică o înjumătățire a incidenței. În același interval, nu a fost înregistrat niciun caz de gripă, un semnal încurajator pentru evoluția sezonului epidemiologic.

Scădere semnificativă a cazurilor de îmbolnăvire

Conform raportării aferente săptămânii 30 martie – 5 aprilie 2026, la nivelul județului Satu Mare au fost înregistrate 1.067 de cazuri de infecții respiratorii acute, incluzând viroze și pneumonii. Dintre acestea, 764 au fost cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, iar 303 au fost pneumonii.

Comparativ cu perioada anterioară, când se înregistrau în jur de 2.000 de îmbolnăviri, datele arată o reducere la jumătate a numărului de cazuri, confirmând o tendință clar descendentă.

Zero cazuri de gripă în ultima săptămână

Un aspect deosebit de important îl reprezintă lipsa totală a cazurilor de gripă raportate în această perioadă. Toate grupele de vârstă analizate – de la sugari până la persoane peste 65 de ani – au înregistrat zero îmbolnăviri de gripă.

Această situație indică o diminuare accentuată a circulației virusului gripal în comunitate, pe fondul măsurilor de prevenție și al campaniei de vaccinare.

Grupele de vârstă cele mai afectate

Analiza epidemiologică arată că cele mai multe cazuri de viroze respiratorii au fost înregistrate la copiii cu vârste între 5 și 14 ani. În ceea ce privește pneumoniile, incidența cea mai ridicată s-a observat în rândul persoanelor de peste 65 de ani, categorie considerată vulnerabilă.

Vaccinarea, un factor esențial

Până la data de 5 aprilie 2026, un număr de 14.746 de persoane din grupele de risc au fost vaccinate antigripal, vaccinurile fiind administrate prin intermediul medicilor de familie. Specialiștii subliniază că imunizarea a contribuit la reducerea numărului de cazuri și, implicit, la dispariția gripei în ultima săptămână.

Măsuri de prevenție în continuare

Deși situația este în ameliorare, autoritățile recomandă menținerea măsurilor de prevenție. În unitățile sanitare se continuă triajul epidemiologic zilnic, utilizarea echipamentelor de protecție și asigurarea stocurilor de medicamente și dezinfectanți.

În școli și grădinițe se insistă pe monitorizarea simptomelor respiratorii, igiena riguroasă a mâinilor și aerisirea spațiilor, iar în rândul populației generale se recomandă consultarea medicului la apariția simptomelor, evitarea aglomerațiilor și continuarea vaccinării, mai ales pentru categoriile vulnerabile.

Evoluția din ultima perioadă confirmă o tendință pozitivă la nivelul județului Satu Mare, marcată de scăderea la jumătate a cazurilor de infecții respiratorii și absența completă a gripei, semne că sezonul rece se apropie de final în condiții favorabile pentru sănătatea publică.