Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, sătmărenii au putut să își testeze gratuit glicemia și să primească sfaturi utile pentru menținerea sănătății

În data de 7 aprilie a.c., Crucea Roșie Română – Filiala Satu Mare a organizat la Shopping City Satu Mare o acțiune de prevenție în cadrul campaniei naționale „Maratonul Sănătății”. Sub mesajul „Prevenția salvează vieți”, cetățenii interesați au avut ocazia să își testeze gratuit glicemia și să primească informații importante despre menținerea sănătății și depistarea precoce a afecțiunilor frecvente, precum diabetul.

Inițiativa Crucii Roșii și sprijinul autorităților

Evenimentul a reunit medici, asistenți medicali și voluntari ai Crucii Roșii, care au oferit participanților evaluări medicale și recomandări personalizate. La acțiune au participat și oficiali locali, printre care vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, și prefectul județului, Tamas Altfatter, care au subliniat importanța prevenției și a controalelor medicale periodice.





Cătălin Filip a evidențiat rolul campaniilor de screening: „Aceste inițiative sunt esențiale pentru prevenția bolilor și creșterea gradului de conștientizare în rândul populației.” Prefectul Altfatter a adăugat: „Sănătatea este cea mai de preț resursă. Prevenția, alimentația sănătoasă și controalele regulate ne ajută să intervenim la timp și să rămânem în siguranță.”





Activități și impact

Pe lângă testarea glicemiei, participanții au beneficiat de măsurarea tensiunii arteriale, evaluări fizice și sfaturi pentru un stil de viață echilibrat. La nivelul județului Satu Mare sunt înregistrați peste 32.000 de pacienți cu diabet zaharat, ceea ce subliniază importanța unor astfel de campanii de prevenție și informare.





Maratonul Sănătății urmărește să crească gradul de conștientizare asupra afecțiunilor metabolice și nutriționale și să încurajeze comunitatea să adopte obiceiuri sănătoase, astfel contribuind la dezvoltarea unei comunități mai sănătoase și mai informate.



