Crucea Roșie Română Filiala Satu Mare organizează „Maratonul Sănătății”, o acțiune dedicată prevenției și depistării diabetului

Cu ocazia zilei de 7 aprilie, când este marcată Ziua Mondială a Sănătății , Crucea Roșie Română Filiala Satu Mare invită sătmărenii să participe la o acțiune de prevenție în cadrul campaniei naționale „Maratonul Sănătății”. Evenimentul va avea loc la Shopping City Satu Mare , în intervalul orar 10:00–13:00, unde participanții își vor putea testa gratuit glicemia și vor primi informații utile despre menținerea sănătății.

Prevenția, primul pas spre sănătate

Sub mesajul „Prevenția salvează vieți”, organizatorii atrag atenția asupra importanței controalelor periodice și a depistării precoce a unor afecțiuni frecvente, precum diabetul. Specialiștii subliniază că multe cazuri pot fi ținute sub control dacă sunt descoperite la timp și gestionate corespunzător.

Testări gratuite și informații utile

Participanții la eveniment vor avea ocazia să afle rapid cum stau cu glicemia, dar și să primească sfaturi despre stilul de viață sănătos, alimentație echilibrată și metode de prevenire a diabetului. Acțiunea se adresează tuturor categoriilor de vârstă și își propune să aducă prevenția mai aproape de comunitate.

Campanie aniversară

Evenimentul face parte din campania națională „Maratonul Sănătății”, organizată cu prilejul aniversării a 150 de ani de activitate ai Crucea Roșie Română, marcând implicarea constantă a organizației în promovarea sănătății publice.

Un gest simplu, un pas important

Organizatorii îi încurajează pe sătmăreni să profite de această oportunitate și să acorde atenție propriei sănătăți, reamintind că un simplu test poate face diferența. „Ai grijă de tine. Prevenția salvează vieți!” rămâne mesajul central al acestei inițiative.