Controalele inspectorilor au scos la iveală nereguli grave privind condițiile de depozitare și comercializare a produselor alimentare



O amendă consistentă, în valoare de 10.000 de lei, aplicată de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare, scoate în evidență problemele persistente din sectorul comercializării produselor alimentare. Sancțiunea a fost acordată în urma unor controale ample desfășurate în mai multe unități din județ.

Amendă majoră pentru nerespectarea normelor sanitare

Cea mai gravă abatere constatată în această perioadă a fost sancționată cu o amendă de 10.000 de lei, aplicată unui magazin alimentar din Negrești-Oaș. Inspectorii au descoperit nereguli privind întreținerea spațiilor de depozitare și de comercializare a produselor alimentare, precum și deficiențe legate de starea instalațiilor și a utilajelor folosite.

Autoritățile subliniază că astfel de abateri pot pune în pericol siguranța consumatorilor, motiv pentru care sancțiunea a fost una fermă.

Zeci de controale în unități alimentare

În total, inspectorii DSVSA au efectuat 92 de acțiuni de control în unități precum abatoare, centre de procesare carne și lapte, restaurante, supermarketuri, piețe agroalimentare și unități de panificație sau depozitare.

Verificările au urmărit respectarea legislației sanitar-veterinare, aplicarea normelor HACCP și implementarea programelor de autocontrol în unitățile din industria alimentară.

Avertismente pentru comercianții din piețe

Pe lângă amenda aplicată, au fost date și 9 avertismente unor comercianți din piețele agroalimentare din Satu Mare, Negrești-Oaș, Tășnad și Carei. Aceștia au fost sancționați pentru manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare.

Controalele continuă

Reprezentanții DSVSA anunță că acțiunile de verificare vor continua și în perioada următoare, accentul fiind pus pe prevenirea riscurilor pentru sănătatea publică și pe respectarea normelor de siguranță alimentară.