„Școala Altfel” la Vetiș – o experiență plină de descoperiri!

Locale 02.04.2026 15:57
În această săptămână, copiii din comuna Vetiș au participat la activități speciale în cadrul programului „Școala Altfel”, având ocazia să cunoască mai bine instituțiile și valorile comunității noastre.

Elevii au vizitat Primăria comunei Vetiș, unde au aflat informații despre modul de funcționare al administrației locale și rolul acesteia în viața comunității.

De asemenea, au descoperit Muzeul comunei, unde au făcut cunoștință cu tradițiile și istoria locului, dar și Biblioteca comunală, unde au fost încurajați să descopere plăcerea lecturii.

Ne bucurăm că am putut contribui la această experiență educativă și le mulțumim cadrelor didactice pentru implicare!
image-1775134635-b8f6fed4
image-1775134615-77424416
image-1775134600-e022cace
image-1775134569-f4816969
