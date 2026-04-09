Credincioșii din întreg județul vor primi darul sfânt adus de la Ierusalim, într-un moment de profundă emoție spirituală



Unul dintre cele mai așteptate momente ale sărbătorilor pascale va avea loc și în acest an în județul Satu Mare, unde Sfânta Lumină de la Ierusalim va ajunge în Noaptea de Înviere. Evenimentul, încărcat de simbolism și trăire duhovnicească, aduce împreună mii de credincioși în jurul aceleiași credințe și speranțe.

Lumina Sfântă, adusă de la Ierusalim

Sfânta Lumină va fi adusă în România de la Sfântul Mormânt din Ierusalim, prin grija Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În seara zilei de 11 aprilie, avionul care transportă lumina va ateriza în Satu Mare în jurul orei 21:30, urmând ca aceasta să fie preluată de o delegație oficială.

Primire solemnă la Baia Mare

Sfânta Lumină va fi dusă la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, unde va fi întâmpinată cu rugăciuni și cântări de Preasfințitul Părinte Iustin, alături de soborul de preoți.

Acest moment marchează începutul răspândirii Luminii Sfinte către toate parohiile din eparhie.

Lumina Învierii, împărțită credincioșilor

În Noaptea de Înviere, Sfânta Lumină va ajunge în bisericile din municipiul Satu Mare și din localitățile învecinate, fiind oferită credincioșilor în cadrul slujbelor pascale.

Aceasta simbolizează biruința vieții asupra morții și reprezintă un moment de comuniune, pace și bucurie pentru întreaga comunitate.

O tradiție păstrată cu grijă

Evenimentul a devenit o tradiție de suflet pentru Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, fiind organizat anual pentru a aduce mai aproape de oameni miracolul Luminii Sfinte.

Prin implicarea Biroului de presă al episcopiei și a autorităților bisericești, fiecare credincios are ocazia să trăiască intens emoția și semnificația profundă a Învierii Domnului.