Autoritățile intensifică controalele și acțiunile de prevenție pentru siguranța cetățenilor și a turiștilor

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat ședința săptămânală de coordonare cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerul Afacerilor Interne, în vederea analizării situației operative și stabilirii măsurilor prioritare pentru perioada următoare. La întâlnire au participat subprefecții Ioan Tibil și Cristian Valer Beseni, precum și secretarul general Cosmin Dorle.

Situație stabilă și cooperare eficientă

În cadrul ședinței, reprezentanții structurilor M.A.I. au prezentat situația operativă, subliniind că activitățile s-au desfășurat în condiții normale, fără evenimente deosebite care să afecteze ordinea și siguranța publică. Totodată, a fost evidențiat nivelul ridicat de vigilență și buna cooperare între instituții.

Măsuri sporite pentru perioada Paștelui

Un punct central al discuțiilor l-a constituit pregătirea pentru perioada 10–16 aprilie 2026, când, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, vor fi intensificate acțiunile de prevenție și control. Acestea vor viza în special zonele aglomerate, lăcașurile de cult și principalele artere de circulație, pentru a preveni incidentele și a asigura un climat de siguranță.

Controale la produsele alimentare

În paralel, continuă acțiunile comisiei mixte de control privind comercializarea produselor alimentare specifice acestei perioade. Verificările au în vedere respectarea normelor sanitar-veterinare, condițiile de depozitare și comercializare, precum și protecția consumatorilor.

Apel la responsabilitate

Prefectul Altfatter Tamás a subliniat importanța implicării tuturor instituțiilor:

„Ne dorim ca atât Sărbătorile Pascale, cât și Sâmbra Oilor să se desfășoare în cele mai bune condiții. Am solicitat tuturor structurilor implicate responsabilitate maximă, cooperare eficientă și prezență activă în teren, pentru ca cetățenii și turiștii să se bucure în siguranță de aceste momente importante.”