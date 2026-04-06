Activități intense pentru menținerea ordinii publice și siguranței rutiere în județ

În perioada 3-5 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat acțiuni pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 80.000 de lei.

Prevenirea faptelor antisociale

Polițiștii au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru supravegherea și fluidizarea traficului rutier. În cadrul acestor activități, au fost aplicate peste 600 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 200.000 de lei.

Măsuri complementare

În plus, polițiștii au luat măsura suspendării dreptului de a conduce în cazul a 30 de șoferi, fiind reținute și 17 certificate de înmatriculare ale autoturismelor. Acțiunile fac parte dintr-un efort susținut de menținere a siguranței și ordinii pe drumurile județului.



