Acțiune de amploare a polițiștilor și jandarmilor pentru prevenirea faptelor violente și creșterea siguranței publice





Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au desfășurat, în data de 2 aprilie, o acțiune de amploare cu efective mărite în cartierul Sătmărel, din municipiul Satu Mare. La intervenție au participat forțe din structurile de ordine publică, investigații criminale și criminalistică, alături de jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, scopul fiind menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică.

Controale și verificări în teren

Acțiunea a vizat prevenirea și combaterea faptelor cu violență, depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii, dar și identificarea celor care locuiesc fără forme legale. De asemenea, polițiștii au urmărit combaterea fenomenelor care pot genera insecuritate stradală, printr-o prezență activă în teren și verificări punctuale.

Zeci de persoane legitimate, amenzi de peste 11.000 de lei

În cadrul raziei, oamenii legii au legitimat peste 190 de persoane. Dintre acestea, 17 au fost conduse la sediul poliției pentru verificări suplimentare și clarificarea situației lor.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 35 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 11.000 de lei.

Acțiuni continue pentru siguranța cetățenilor

Reprezentanții Poliției subliniază că astfel de acțiuni fac parte dintr-un demers constant la nivel național, menit să descurajeze fenomenul infracțional și să asigure un climat de siguranță pentru toți cetățenii.