Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare au desfășurat, în perioada analizată, un număr de 95 de acțiuni de control în unități din domeniul alimentar, în vederea asigurării respectării normelor de siguranță pentru consumatori.

Verificări în toate sectoarele alimentare

Controalele au vizat o gamă largă de unități: abatoare, unități de procesare carne și lapte, catering, hipermarketuri și supermarketuri, piețe agroalimentare, restaurante, cantine, baruri, cofetării, chioșcuri școlare, magazine alimentare și de legume-fructe, dar și unități de panificație, patiserie, morărit, băuturi și depozitare produse alimentare.

Acțiuni tematice în desfășurare

DSVSA Satu Mare continuă controalele tematice la nivel județean, în special în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală. Sunt vizate, etapizat, unități de panificație, patiserii, cofetării, supermarketuri, hipermarketuri și unități de alimentație publică înregistrate sanitar-veterinar.

Respectarea normelor și prevenirea riscurilor

Verificările sunt realizate de inspectori de specialitate din domeniul siguranței alimentare, atât pentru produse de origine animală, cât și non-animală, cu respectarea legislației în vigoare și a cerințelor programului HACCP.

Controalele au avut ca scop prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile au fost aplicate doar în cazurile în care deficiențele nu au fost remediate sau au existat riscuri semnificative.

Amenzi și avertismente

În urma controalelor, au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale, dintre care:

o amendă în valoare de 10.000 de lei, aplicată unui supermarket din municipiul Satu Mare, pentru comercializarea unor produse alimentare neetichetate conform legislației;

șase avertismente, aplicate unor comercianți persoane fizice din piețele agroalimentare din Satu Mare, Tășnad și Carei, pentru manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare.

Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară în județ.