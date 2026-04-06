Polițiștii au confiscat peste 676 de metri cubi de lemn și au aplicat sancțiuni de peste 14.000 de lei

În perioada 1-3 aprilie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare – Serviciul de Ordine Publică, Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, au desfășurat o acțiune de amploare vizând tăierile ilegale de arbori, verificarea transporturilor de materiale lemnoase și controlul depozitelor de lemn.

Depozite și transporturi verificate

În cadrul acțiunii, polițiștii au verificat un depozit de material lemnos și 20 de autovehicule destinate transportului de lemn. În urma controalelor, a fost confiscată cantitatea de 676,6 metri cubi de cherestea rășinoase și lemn de foc (fag, frasin și stejar pedunculat), evaluată la peste 30.000 de lei. Totodată, au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 14.000 de lei.

Transport ilegal descoperit la Socond

În timpul controalelor privind transportul materialului lemnos, polițiștii au identificat un bărbat de 50 de ani, din localitatea Socond, care ar fi transportat 93 de metri cubi de lemn de foc fără respectarea prevederilor legale. Materialul lemnos a fost descărcat într-o locație diferită de cea înregistrată în aplicația Sumal 2.0, la rubrica „Punct de descărcare”.

Prevenirea și combaterea delictelor silvice

Acțiunea face parte dintr-un plan amplu pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, cu scopul protejării fondului forestier național și asigurării cadrului legal în exploatarea forestieră. Autoritățile anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru descurajarea activităților ilegale din domeniul silvic.