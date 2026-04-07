Primăria Ardud, în parteneriat cu Caritas, obține finanțare pentru îmbunătățirea calității vieții vârstnicilor

Seniorii orașului Ardud vor beneficia, în perioada următoare, de un proiect european dedicat îmbunătățirii calității vieții și sprijinirii lor în activitățile zilnice, a anunțat primarul Ovidiu Duma.

Finanțare europeană pentru servicii sociale

Primăria orașului Ardud a obținut finanțare în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială, susținut din fonduri europene prin Fondul Social European Plus (FSE+), aferent perioadei de programare 2021–2027.

Proiectul este implementat prin apelul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice”, în parteneriat cu Caritas Satu Mare.

Servicii integrate pentru vârstnici

Prin acest proiect, seniorii din Ardud vor beneficia de servicii integrate, adaptate nevoilor lor: îngrijire la domiciliu, activități de socializare, sprijin pentru integrare și alte acțiuni dedicate bunăstării.

Investiție în comunitate

„Ne bucurăm că am reușit să obținem acest proiect și că putem contribui, prin implementarea lui, la dezvoltarea serviciilor sociale din orașul Ardud și la crearea unui mediu mai sigur, mai activ și mai prietenos pentru seniorii noștri”, a declarat primarul Ovidiu Duma.

Administrația locală subliniază că astfel de inițiative reprezintă un pas important în direcția dezvoltării comunității și a sprijinirii categoriilor vulnerabile.

Continuarea investițiilor în oameni și în servicii sociale rămâne una dintre prioritățile administrației locale din Ardud.