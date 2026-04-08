Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în colaborare cu Asociația Partida Romilor Pro Europa – Sucursala Satu Mare și cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, a organizat miercuri, 8 aprilie 2026, începând cu ora 14:00, în Sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor Satu Mare, un spectacol deosebit dedicat Zilei Internaționale a Romilor.





Evenimentul s-a bucurat de o participare numeroasă și a adus pe scenă artiști îndrăgiți și ansambluri de dans care au oferit publicului un program variat și plin de energie. Printre invitați s-au numărat Stefano, invitat special din Ungaria, Zamfir de la Baia Mare, Roly & Orchestra „Lăutarii” și Trandafirii Negri, care au încântat audiența cu momente muzicale autentice.

Spectacolul a fost completat de prestațiile ansamblurilor de dans și ale interpreților de muzică tradițională, venite din mai multe localități ale județului: Ansamblul de dans din Doba „Fehér rózsák”, Ansamblul de dans din Satu Mare, Ansamblul de dans din Andrid „Fehér tulipánok”, Ansamblul de dans din Craidorolț, Ansamblul de dans din Santău „Szántói fekete rózsák”, Ansamblul de dans din Carei „Károlyi nagy csillagok”, Ansamblul de dans din Pișcolt „Fekete tulipánok”, Ansamblul de dans din Tiream, Ansamblul de dans din Acâș „Ákosi csillagok” și Ansamblul de dans din Mădăras. Prin costumele tradiționale și coregrafiile spectaculoase, aceștia au reușit să transmită frumusețea și bogăția culturii rome.





Ziua de 8 aprilie are o semnificație aparte, devenind Ziua Internațională a Romilor în anul 1971, cu prilejul primului Congres Internațional al Romilor, desfășurat la Londra. Tot atunci a fost adoptat și imnul internațional al romilor, „Gelem, gelem”, un simbol al identității și unității acestei comunități.

Drapelul romilor, prezent și în cadrul evenimentului, și-a reafirmat puternica valoare simbolică: verdele a reprezentat pământul și natura, albastrul cerul, iar roata roșie a amintit de originile indiene ale romilor și de lungul lor parcurs istoric.





În mesajul transmis cu această ocazie, Consiliul Județean Satu Mare a subliniat importanța diversității: „Valoarea județului nostru stă în diversitatea sa, pe care o păstrăm și o dezvoltăm împreună, zi de zi. Este esențial să ne respectăm unii pe alții și să muncim împreună pentru a construi o comunitate în care fiecare are șanse egale și poate trăi în demnitate și siguranță.”

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare și solidaritate, fiind un prilej de a celebra cultura, tradițiile și identitatea romilor. La final, organizatorii au transmis un mesaj cald: „La mulți ani tuturor romilor, cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor! Taves bahtalo!”







