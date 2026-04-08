Direcția Impozite și Taxe Locale Satu Mare anunță suspendarea programului cu publicul în perioada 10–13 aprilie 2026

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Direcția Impozite și Taxe Locale Satu Mare informează contribuabilii că ghișeele fizice vor fi închise în perioada 10–13 aprilie 2026. Măsura vizează atât sediile din municipiu, cât și punctele de lucru din centrele comerciale.

Activitatea la ghișee, suspendată temporar

Potrivit instituției, în intervalul menționat nu va exista program cu publicul la ghișeele situate în Complexul Comercial Someșul, etajul 4. De asemenea, vineri, 10 aprilie, și luni, 13 aprilie, activitatea va fi suspendată și la sediul din Piața Romană D8.

Plata taxelor, disponibilă online

Pentru a evita întârzierile, contribuabilii sunt încurajați să utilizeze metodele alternative de plată. Impozitele, taxele și amenzile pot fi achitate online prin intermediul platformei dedicate a instituției sau prin alte sisteme electronice.

Printre opțiunile disponibile se numără:

platforma online a primăriei

Ghișeul.ro

stațiile de plată SelfPay

Recomandări pentru contribuabili

Reprezentanții Direcția Impozite și Taxe Locale Satu Mare recomandă cetățenilor să își achite obligațiile fiscale online în această perioadă, pentru a evita aglomerația de după reluarea programului normal.