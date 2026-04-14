Festivalul de la Huta Certeze, programat pe 3 mai, intră în linie dreaptă a organizării

Autoritățile din județul Satu Mare au început pregătirile pentru unul dintre cele mai importante evenimente tradiționale din zonă – Sâmbra Oilor. În acest context, prefectul Altfatter Tamás a convocat ședința săptămânală de coordonare cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru a analiza stadiul activităților și a stabili prioritățile perioadei următoare.

Coordonare instituțională pentru un eveniment de amploare

La întâlnire au participat subprefecții Ioan Tibil și Cristian Valer Beseni, secretarul general Cosmin Dorle, dar și reprezentanți ai instituțiilor de ordine publică și ai altor structuri implicate. De asemenea, a fost prezent și locotenent-colonelul Adrian Mureșan, comandantul Centrului Militar Județean Satu Mare.

Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat organizarea ediției a 68-a a festivalului folcloric Sâmbra Oilor, care va avea loc în data de 3 mai, la Huta Certeze.

Ședințe și verificări în teren

Pentru buna desfășurare a evenimentului, în data de 15 aprilie va avea loc prima ședință a comandamentului de organizare, la care vor participa toate instituțiile implicate. În cadrul acesteia vor fi stabilite responsabilitățile și calendarul măsurilor operative.

Ulterior, pe 21 aprilie, este programată o deplasare în teren la locația festivalului, pentru evaluarea aspectelor logistice. Verificările vor viza amenajarea spațiilor pentru public și comercianți, căile de acces, zonele de parcare, măsurile de prevenire a incendiilor, punctele de prim-ajutor, alimentarea cu energie electrică și salubrizarea perimetrului.

Instituții implicate în organizare

La pregătirea evenimentului participă numeroase instituții, printre care Consiliul Județean Satu Mare, Primăria Certeze și Primăria Negrești-Oaș, alături de Poliție, Jandarmerie și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

De asemenea, sunt implicate instituții de control și suport, precum ANPC, DSP, DSVSA, Garda de Mediu, Serviciul Județean de Ambulanță Satu Mare, Electrica, Direcția Silvică, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Casa de Cultură Negrești-Oaș.

Siguranța participanților, prioritate

Autoritățile subliniază că scopul principal al acestor demersuri este asigurarea unui cadru organizatoric eficient, astfel încât manifestarea să se desfășoare în condiții optime, în deplină siguranță pentru participanți, invitați și producători locali.

„Instituțiile județene rămân mobilizate și acționează în coordonare permanentă pentru pregătirea tuturor evenimentelor din perioada următoare. Ne asigurăm că fiecare manifestare publică se va desfășura în condiții de siguranță, cu respectarea cadrului legal și cu măsuri adecvate pentru protejarea cetățenilor. Obiectivul nostru este ca aceste evenimente să se desfășoare în cele mai bune condiții pentru toți participanții”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.