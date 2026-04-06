



De la găleți cu apă rece la stropi de parfum, tradiția din a doua zi de Paște Catolic continuă să aducă zâmbete – dar și întrebări despre viitorul ei

În satele și orașele din județul Satu Mare, a doua zi de Paște Catolic păstrează încă parfumul unei tradiții vechi de generații: udatul fetelor. Obiceiul, cu rădăcini adânci în cultura central-europeană, este mai mult decât un simplu gest simbolic – este o formă de socializare, o celebrare a primăverii și, pentru unii, un test al răbdării în fața apei reci.

O tradiție cu rădăcini adânci

Udatul fetelor, cunoscut și sub denumirea populară de „stropit”, își are originea în credințe legate de purificare și fertilitate. În trecut, băieții mergeau din casă în casă și stropeau fetele cu apă din fântână sau chiar din găleți, considerându-se că astfel le vor menține sănătoase și frumoase tot anul.

În satele din zona Careiului sau din Țara Oașului, obiceiul era respectat cu strictețe, iar fetele așteptau cu emoție vizita „udătorilor”, pregătite cu ouă roșii și bunătăți.

De la apă rece la parfum scump

Dacă în trecut fetele riscau să fie udate din cap până în picioare, astăzi lucrurile s-au schimbat considerabil. Modernismul și-a făcut simțită prezența, iar gălețile au fost înlocuite, în mare parte, de sticluțe elegante de parfum.





Tinerii preferă acum o variantă mai „blândă” a tradiției: câteva pulverizări discrete pe haine sau pe încheietura mâinii. Gestul rămâne simbolic, dar mult mai acceptabil în context urban.

Totuși, în unele sate, mai ales acolo unde comunitatea este puternic legată de tradiții, încă se păstrează varianta autentică, cu apă din abundență și multă veselie.

Răsplata fetelor: între ouă roșii și bani

Indiferent de metoda aleasă, un lucru rămâne neschimbat: răsplata. Fetele îi întâmpină pe băieți cu ouă roșii, prăjituri și, uneori, un păhărel de băutură.





În ultimii ani, însă, recompensa s-a adaptat vremurilor. Pe lângă ouăle tradiționale, băieții primesc tot mai des bani, dulciuri sau chiar mici cadouri simbolice. Pentru mulți tineri, această parte a obiceiului a devenit la fel de importantă ca și stropitul în sine.

Tinerii și tradiția: între continuitate și uitare

Una dintre cele mai frecvente întrebări este cât de mult mai este respectat acest obicei de către tânăra generație. Răspunsul nu este unul simplu.

În mediul rural, tradiția încă rezistă, chiar dacă într-o formă adaptată. Grupuri de băieți pornesc dimineața la drum, păstrând ritualul viu, chiar dacă uneori mai mult din distracție decât din convingere.





În orașe, însă, fenomenul este în scădere. Mulți tineri aleg să ignore obiceiul sau îl practică într-un cerc restrâns de prieteni. Lipsa timpului, schimbarea stilului de viață și influențele moderne contribuie la această diminuare.

Între trecut și viitor

Udatul fetelor din a doua zi de Paște Catolic rămâne, în Satu Mare, un simbol al identității culturale. Chiar dacă forma lui se schimbă, esența – aceea de a aduce oamenii împreună – continuă să existe.

Fie că vorbim despre găleți cu apă sau stropi de parfum, tradiția supraviețuiește prin cei care aleg să o ducă mai departe. Iar viitorul ei depinde, ca întotdeauna, de cât de mult sunt dispuși tinerii să îmbrățișeze trecutul.



