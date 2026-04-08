Transurban Satu Mare anunță modificări importante pentru circulația mijloacelor de transport și funcționarea chioșcurilor de bilete

În contextul Sărbătorilor Pascale, Transurban Satu Mare a anunțat un program special pentru circulația autobuzelor și funcționarea punctelor de vânzare a biletelor. Modificările vizează perioada 10–13 aprilie 2026 și includ restricții de circulație, dar și alternative pentru achiziționarea titlurilor de călătorie.

Programul autobuzelor în perioada sărbătorilor

Potrivit operatorului de transport public, programul va suferi următoarele modificări:

Vineri, 10 aprilie 2026 – program de sâmbătă special

Linia 1 va circula la interval de 30 de minute, ultima cursă de la Gara C.F.R. fiind la ora 21:30, iar linia 5 va circula până la ora 18:30.

Sâmbătă, 11 aprilie 2026 – program de sâmbătă, până la ora 18:00

Duminică, 12 aprilie 2026 – autobuzele nu vor circula

Luni, 13 aprilie 2026 – program de sâmbătă, începând cu ora 12:00

De asemenea, în perioada 6–14 aprilie, nu vor circula cursele dedicate elevilor.

Chioșcurile de bilete, închise temporar

Reprezentanții Transurban Satu Mare au anunțat că toate chioșcurile de bilete vor fi închise în intervalul 10–13 aprilie 2026.

Chioșcul din Autogară va funcționa după următorul program:

Miercuri, 8 aprilie și joi, 9 aprilie: între orele 06:00 – 14:00

Începând de marți, 14 aprilie, toate punctele de vânzare și casieria își vor relua programul normal.

Alternative pentru achiziționarea biletelor

Călătorii pot achiziționa bilete folosind cardul bancar direct în autobuze sau de la automatele puse la dispoziție de operator.

Pentru informații suplimentare sau sesizări, cetățenii pot apela numărul de telefon 0261 721 971.

Mesaj pentru călători

Reprezentanții Transurban Satu Mare le mulțumesc călătorilor pentru înțelegere și le transmit urări de Sărbători Fericite, recomandându-le să își planifice din timp deplasările în această perioadă.