Incidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți, iar bărbatul a fost amendat după ce a refuzat să părăsească localul și a devenit recalcitrant

În noaptea de 7 aprilie a.c., în jurul orei 02:31, polițiștii sătmăreni au intervenit la un cafe-bar situat pe bulevardul Transilvania, unde un bărbat de 50 de ani refuza să părăsească localul, provocând un scandal. Acesta se afla într-o stare avansată de ebrietate și a manifestat un comportament agresiv, fiind nevoie de intervenția echipajelor mixte ale poliției și jandarmeriei.

Intervenția polițiștilor și jandarmilor

La fața locului au fost trimise două patrule mixte din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, sprijinite de jandarmi, care au procedat la imobilizarea și încătușarea bărbatului. Acesta a fost condus la sediul poliției pentru continuarea măsurilor legale.

Comportament recalcitrant la sediul poliției

Odată ajuns la sediul Poliției Municipiului Satu Mare, bărbatul a devenit recalcitrant, fiind necesară imobilizarea sa prin folosirea forței. După aplicarea măsurilor legale, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă de 2.500 de lei, conform Legii nr. 61/1991, și ulterior a părăsit sediul poliției.

Verificări dispuse de conducerea IPJ Satu Mare

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a anunțat că până în prezent nu a fost depusă nicio plângere privind modul de intervenție al polițiștilor. Conducerea instituției a dispus efectuarea de verificări pentru a stabili situația de fapt și pentru a lua măsurile legale care se impun.