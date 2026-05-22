Direcția Județeană de Mediu Satu Mare, anunțăpublicul interesat că:

PUZ INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE CĂSUȚE P(C1-C5), SPAȚIU TEHNIC P(C6) ȘI PUȚ FORAT propus în loc. Negrești Oaș, str. Luna, jud. Satu Mare,titular VIO DANY SRL, nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentarile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare din mun. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B , fax 0261-733500, e-mail: office@djmsm.anmap.gov.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Decizia motivată poate fi consultată pe site-ul http://djmsm.anmap.gov.ro