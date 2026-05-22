Parohia Ortodoxă Mărtinești organizează o excursie pentru copii și tineri, de Ziua Internațională a Copilului

Locale 22.05.2026 09:35
Parohia Ortodoxă Mărtinești îi invită pe copii și tineri să participe la o excursie specială organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Activitatea se va desfășura în perioada 12–14 iunie, la o pensiune din Ocna Șugatag.

Evenimentul își propune să ofere participanților câteva zile de relaxare, socializare și activități recreative într-un cadru prietenos și apropiat de natură. Excursia va reuni copii și tineri din comunitate, într-o atmosferă de comuniune și voie bună.

Potrivit organizatorilor, înscrierile și informațiile legate de tarif se pot obține telefonic până la data de 1 mai, la numărul 0757 673 401, persoană de contact fiind părintele Alin Vraja.

Prin astfel de activități, Parohia Ortodoxă Mărtinești continuă să se implice în organizarea de proiecte dedicate copiilor și tinerilor din comunitate, promovând valorile creștine, prietenia și petrecerea timpului liber într-un mod educativ și recreativ.

