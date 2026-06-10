AVERTIZARE. Furtunile revin în Satu Mare!!!

Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică, vânt puternic și vijelii pentru județul Satu Mare și alte regiuni din vestul țării

Locuitorii județului Satu Mare trebuie să se pregătească pentru o nouă perioadă de vreme severă. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben valabilă în dimineața zilei de 11 iunie, între orele 05.00 și 10.00, pentru mai multe județe din vestul României, inclusiv Satu Mare.

Potrivit specialiștilor, instabilitatea atmosferică va afecta Banatul, Crișana, Maramureșul și vestul Transilvaniei, fiind așteptate intensificări ale vântului, averse și fenomene electrice specifice furtunilor de vară.

Vânt puternic și vijelii izolate

Principala caracteristică a episodului de vreme severă va fi reprezentată de intensificările vântului, care vor atinge viteze cuprinse între 50 și 70 km/h. În anumite zone, rafalele pot avea caracter de vijelie, crescând riscul producerii unor incidente precum ruperea crengilor, desprinderea unor elemente de construcție sau afectarea traficului rutier.

Meteorologii avertizează că manifestările de instabilitate atmosferică vor avea caracter local și se pot produce într-un interval scurt de timp, ceea ce poate amplifica efectele fenomenelor meteo.

Ploi și descărcări electrice

Pe lângă vântul puternic, sunt prognozate averse care pot acumula cantități de apă cuprinse între 15 și 25 de litri pe metrul pătrat. Fenomenele vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice, specifice sistemelor convective care traversează regiunea.

Deși avertizarea este valabilă doar câteva ore, specialiștii recomandă prudență, în special în cazul deplasărilor efectuate în intervalul menționat.

Recomandări pentru populație

Autoritățile îi sfătuiesc pe cetățeni să evite adăpostirea sub copaci izolați în timpul furtunilor, să securizeze obiectele care pot fi luate de vânt și să manifeste atenție sporită în trafic.

În cazul producerii unor fenomene meteo periculoase, populația este îndemnată să urmărească informările oficiale și actualizările transmise de autoritățile competente.

După câteva zile cu temperaturi ridicate și vreme predominant stabilă, începutul zilei de 11 iunie aduce din nou în județul Satu Mare condiții favorabile producerii furtunilor, semn că vara își continuă debutul sub semnul contrastelor meteorologice.