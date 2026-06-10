Festivalul Interjudețean de Folclor „Dragu-mi-i cântu’ și jocu’” ajunge la ediția jubiliară cu numărul XXV



În perioada 13-14 iunie 2026 în orașul Tășand va avea loc cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Interjudețean de Folclor „Dragu-mi-i cântu’ și jocu’”, manifestare culturală devenită reper în peisajul folcloric al județului și al regiunii.



Ajuns la ediția jubiliară cu numărul 25, festivalul continuă misiunea de promovare, conservare și valorificare a patrimoniului cultural tradițional românesc, oferind publicului oportunitatea de a redescoperi autenticitatea cântecului popular, frumusețea jocului tradițional și bogăția portului popular.



Timp de două zile, pe scena Sălii de Spectacole „Unirea” din Tășnad vor evolua ansambluri folclorice, grupuri și soliști reprezentând mai multe județe ale țării, într-un demers artistic menit să evidențieze diversitatea și vitalitatea culturii tradiționale românești. Festivalul constituie, de asemenea, un important cadru de întâlnire și schimb de experiență între tinerii interpreți, instructori și promotori ai valorilor folclorice.



Programul va debuta sâmbătă, 13 iunie, cu parada portului popular, urmată de desfășurarea festivalului-concurs. În cea de-a doua zi, duminică, 14 iunie, publicul este invitat la Gala Laureaților, moment în care vor fi recompensate cele mai valoroase prestații artistice ale ediției.



Un punct de atracție al manifestării îl reprezintă recitalul extraordinar susținut de Paula Hriscu, una dintre cele mai apreciate interprete ale folclorului românesc contemporan, artistă recunoscută pentru autenticitatea și sensibilitatea repertoriului său.



Prin continuitatea sa și prin numărul mare de participanți și spectatori, Festivalul Interjudețean de Folclor „Dragu-mi-i cântu’ și jocu’” contribuie la păstrarea identității culturale și la transmiterea valorilor tradiționale către noile generații, consolidând rolul culturii tradiționale în viața comunității.



Accesul publicului este gratuit.







