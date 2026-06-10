O clădire degradată din cartierul Micro 16 este transformată printr-o investiție a Primăriei Satu Mare într-un spațiu modern dedicat copiilor, mișcării și performanței sportive

Ani la rând, fosta centrală termică din cartierul Micro 16 a fost simbolul degradării urbane. O construcție abandonată, lipsită de utilitate și devenită o prezență apăsătoare în peisajul zonei. Astăzi însă, clădirea intră într-un amplu proces de transformare, urmând să fie reconvertită într-o sală de sport modernă, destinată în special copiilor și tinerilor din cartier.

Investiția este finanțată integral din bugetul Municipiului Satu Mare și face parte din strategia administrației locale de revitalizare a spațiilor abandonate și de extindere a infrastructurii sportive la nivelul orașului.

De la ruină urbană la centru al activităților sportive

Pentru locuitorii cartierului, fosta centrală termică a reprezentat mult timp imaginea unei oportunități ratate. Neutilizată și afectată de trecerea anilor, clădirea a rămas o pată gri într-o zonă rezidențială cu numeroase familii tinere.

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, consideră că proiectul reprezintă un nou pas în procesul de modernizare a orașului și de recuperare a unor spații care și-au pierdut funcționalitatea.

„Fosta centrală termică din Micro 16, mult timp abandonată, se transformă în sală de sport. Ani buni, a fost doar o clădire părăsită, o pată neagră în mijlocul cartierului. Printr-o investiție finanțată de la bugetul municipiului, transformăm această fostă centrală termică într-o sală de sport modernă, în inima Cartierului Micro 16, destinată în special copiilor”, a declarat edilul.

Primarul a ținut să îi mulțumească și campioanei olimpice la scrimă, Simona Pop, pentru implicarea în susținerea proiectului.

Sportul, o investiție în viitor

Noua sală de sport este gândită ca un spațiu care să ofere copiilor și tinerilor acces la condiții moderne pentru practicarea activităților sportive. Proiectul urmărește nu doar îmbunătățirea infrastructurii, ci și încurajarea unui stil de viață activ în rândul noilor generații.

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, a subliniat importanța investițiilor în sport și impactul acestora asupra dezvoltării comunității.

„Dintr-o clădire abandonată, într-un spațiu dedicat mișcării și performanței. Cred cu tărie că investițiile în sport reprezintă investiții în sănătate, educație și viitor. Ne dorim ca tot mai mulți copii să aibă acces la condiții moderne pentru a practica sportul și pentru a-și dezvolta pasiunile”, a afirmat viceprimarul.

Orașul recuperează spațiile uitate

Transformarea fostei centrale termice din Micro 16 se înscrie într-o direcție tot mai vizibilă a administrației locale: recuperarea clădirilor abandonate și redarea lor către comunitate prin funcțiuni utile și moderne.

Dincolo de valoarea investiției, proiectul transmite un mesaj important despre modul în care spațiile nefolosite pot deveni resurse pentru dezvoltarea orașului. În locul unei construcții degradate va apărea un centru dedicat mișcării, socializării și performanței sportive, oferind copiilor și tinerilor din cartier șansa de a se dezvolta într-un mediu modern și sigur.

Prin această investiție, administrația locală mizează nu doar pe modernizarea infrastructurii urbane, ci și pe formarea unei generații mai active, mai sănătoase și mai conectate la valorile sportului.