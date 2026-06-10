VIGILENȚĂ. Autoritățile întăresc scutul sanitar la Satu Mare

Pesta porcină africană, rabia și creșterea populației de urși au dominat agenda unei ședințe strategice care a reunit instituțiile responsabile de protejarea sănătății animalelor și a sectorului zootehnic din județul Satu Mare

Riscurile sanitare generate de bolile care afectează fauna sălbatică și impactul acestora asupra fermelor și gospodăriilor au fost analizate în cadrul unei ședințe de lucru organizate de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare. La întâlnire au participat prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, administratorii fondurilor de vânătoare și reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, scopul principal fiind stabilirea unor măsuri coordonate pentru prevenirea și gestionarea amenințărilor epidemiologice care pot afecta județul.

Într-un context regional marcat de persistența unor focare de boală și de intensificarea interacțiunii dintre fauna sălbatică și activitățile umane, autoritățile au convenit că doar o colaborare strânsă între toate instituțiile implicate poate limita riscurile și poate proteja unul dintre cele mai importante sectoare economice ale județului.

Pesta porcină africană, principalul motiv de îngrijorare

Tema centrală a discuțiilor a fost evoluția pestei porcine africane și impactul acesteia asupra populației de mistreți din județ. Participanții au analizat situația epidemiologică actuală, în special în contextul presiunii exercitate de focarele active din apropierea frontierei, care mențin un nivel ridicat de alertă în rândul autorităților veterinare.

O preocupare majoră rămâne posibilitatea transferului virusului din mediul silvatic către exploatațiile domestice. Pentru județul Satu Mare, unde funcționează ferme industriale importante de creștere a porcinelor, apariția unui focar într-o exploatație comercială ar putea genera consecințe economice semnificative, cu efecte asupra producției și industriei alimentare.

În acest sens, participanții au convenit asupra intensificării activităților de monitorizare și raportare a mortalităților înregistrate în rândul faunei sălbatice, precum și asupra consolidării măsurilor de biosecuritate în zonele de contact dintre habitatul natural al mistreților și fermele de creștere intensivă.

Campania antirabică, esențială pentru sănătatea publică

Un alt punct important de pe agenda întâlnirii a vizat combaterea rabiei și eficiența campaniei de vaccinare antirabică orală a vulpilor. Specialiștii au prezentat rezultatele obținute în urma ultimelor etape de vaccinare și au identificat zonele în care gradul de acoperire trebuie îmbunătățit.

Totodată, au fost discutate procedurile de intervenție în cazul depistării unor animale suspecte și rolul esențial pe care îl au gestionarii fondurilor de vânătoare în desfășurarea campaniei. Aceștia contribuie direct atât la distribuirea momelilor vaccinale, cât și la colectarea probelor biologice necesare monitorizării eficienței programului.

Autoritățile au subliniat că succesul măsurilor de prevenție depinde în mare măsură de implicarea responsabilă a tuturor actorilor din teren și de menținerea unui flux permanent de informații între gestionarii fondurilor de vânătoare și instituțiile veterinare.

Populația de urși depășește nivelul optim

Pe lângă provocările epidemiologice, ședința a adus în atenție și situația populației de urs brun din județul Satu Mare. Conform ultimei evaluări anuale de primăvară realizate de Direcția Județeană de Mediu, în județ sunt estimate 21 de exemplare de urs, în condițiile în care efectivul considerat optim este de doar nouă exemplare.

Diferența semnificativă dintre efectivul existent și cel optim a determinat autoritățile să ia în calcul intensificarea acțiunilor de informare și conștientizare a comunităților locale. Scopul acestor demersuri este reducerea riscurilor generate de apariția urșilor în apropierea zonelor locuite și pregătirea populației pentru gestionarea unor eventuale situații de pericol.

Colaborare instituțională pentru protejarea economiei locale

În partea finală a ședinței, discuțiile s-au concentrat asupra responsabilităților fiecărei instituții implicate și asupra modului în care poate fi consolidată cooperarea interinstituțională. Un rol important revine și structurilor de ordine publică, reprezentate de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, care asigură sprijinul necesar în desfășurarea acțiunilor din teren.

Prefectul Altfatter Tamás a evidențiat importanța protejării sectorului zootehnic și necesitatea unei reacții rapide și coordonate în fața oricărei amenințări sanitare.

„Protejarea sectorului zootehnic județean reprezintă o prioritate pe care o tratăm cu maximă seriozitate. Fermele de creștere a porcinelor constituie o componentă importantă a economiei locale, iar riscul reprezentat de pesta porcină africană nu poate fi subestimat. Tocmai de aceea, colaborarea dintre toate instituțiile implicate — autorități veterinare, structuri de poliție și gestionari ai fondurilor de vânătoare — nu este doar binevenită, ci absolut necesară”, a declarat prefectul județului Satu Mare.

Mesajul transmis la finalul reuniunii este unul fără echivoc: prevenția, vigilența și cooperarea rămân cele mai eficiente arme împotriva amenințărilor sanitare care pot afecta atât fauna sălbatică, cât și fermele, economia locală și siguranța alimentară a județului.