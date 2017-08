Victorii pentru pugiliștii de la Olimpia Căuaș

Secția de box de la AS Olimpia Căuaș a participat la sfârșit de săptămână la un turneu de box găzduit de Oradea. La Cupa Gym Mar Strong am avut trei sătmăreni antrenați de Mihai Stan, iar aceștia au terminat toți pe primul loc. Patrik Bocsi a fost cel mai bun la 40 kilograme, Balazs Bocsi s-a impus la 44 kg, iar Gabriel Zimbru a primit cel mai mare premiu la 48 kg. Clubul AS Olimpia Căuaș aduce mulțumiri primarului comunei, Marius Roka și lui Florin Cosma.

Pentru sportivi urmează Cupa Căuașului, programată pentru luna octombrie și Cupa României la cadeți din luna noiembrie.