Andrei Mandache intră în istoria EuroBasket

Chiar daca a fost ciuca batailor in grupa de la Cluj a EuroBasket 2017, pierzand toate cele cinci meciuri disputate, Romania incheie competitia cu o mare performanta.

Andrei Mandache a reusit un triple double de senzatie in partida cu Muntenegru, pierduta de tricolori, scor 69-86.

La cel mai bun meci din cariera, Mandache si-a trecut in cont 14 puncte, 11 pase decisive si 10 recuperari.

Coordonatorul nostru mai avea nevoie de o recuperare la intrarea in ultimele 100 de secunde ale meciului pentru a deveni primul jucator dupa Toni Kukoc in 1995 cu triple double la un EuroBasket.

Intr-un meci cu Finlanda de la EuroBasket 95, Kukoc reusea 15 puncte, 11 pase si 12 recuperari.

Muntenegrenii au beneficiat de o libera, pe care au ratat-o, iar Mandache a fost omul care a cules mingea si aplauzele spectatorilor.

Andrei Mandache este fratele noii jucătoare de la CSM Satu Mare, Andra Mandache… De altfel, cei doi, Andra și Andrei, provin dintr-o familie în care sportul e ca o religie… Tatăl lor a fost un excelent jucător de baschet şi e un reputat antrenor în baschetul românesc cu meciuri multe pe banca Naționalei. Mama este fostă jucătoare de handbal.