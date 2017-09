Ei Afumați, noi Împiedicați, episodul 2!

E o vorbă cum că istoria se repetă … Valabilă din păcate acum și în cazul Olimpiei… În primăvară, mai precis prin martie, galben-albaștrii începeau bine sezonul cu o victorie 2-1 la Brașov și-o remiză cu scântei la Luceafărul, 2-2. A venit apoi meciul cu Afumați, ai noștri au fost de nerecunoscut și ilfovenii ne-au taxat la Satu Mare…Scriam atunci ”Ei Afumați, noi Împiedicați!” după cum a decurs jocul…

La jumătate de an distanță un nou Olimpia –Afumați. Sezon nou dar parcă aceeași poveste…Ilfovenii porneau cu șansa a doua ca o echipă fără gol marcat și cu doar un punct în cont iar Olimpia cu obiectiv clartrasat de conducere…1-6..Numai că meciul parcă a semănat leit cu cel din primăvară. Afumați a fost echipa mai motivată, mai prezentă în joc iar succesul ilfovenilor a venit oarecum firesc. În fața unei Olimpii apatice ce nu a tras nici măcar un șut pe poartă.

E drept că galben-albaștrii au avut un gol anulat pentru un fault în atac al lui Lusamba și un posibil penalty neacordat în prelungiri la un presupus fault la Vasile Pop…Doar că nici aceste două faze nu pot șterge imaginea jocului modest prestat de elevii lui Selymes.

Pentru Afumați au marcat Marian Vlada 0-1 (min. 38 penalty) și Dorin Burlacu 0-2 (min 90+4) iar de la ilfoveni l-am remarcat și pe Răzvan Onea , fostul jucător al lui Dacian Nastai la LPS Satu Mare. Acesta a intrat în partea a doua și a fost extrem de activ iar cei 300 de spectatori s-au întrebat , pe bună dreptate, de ce n-a rămas puștiul la Satu Mare…

Urmează o deplasare dificilă la Călărași pe terenul unei echipe care vrea promovarea și unde cu greu se câștigă puncte…Ne rămâne doar speranța că băieții lui Selymes se vor trezi la realitate …căci dacă o vor continua pe această linie ne putem trezi în zona mișcătoare a clasamentului… Mișcătoare spre liga 3.

Olimpia: Fl. Munteanu – Duruş, Fl. Mureşan (cpt), Hlinca (’65 Copaci), Brata – V. Pop, R. Rus (’46 Lukacs), Bura, Miholca, Ben Khalifa (’46 Ayoub)– Lusamba.

Afumaţi: Marinescu – Baniţă, Robicek, Rz. Patriche (cpt.), Perju, Vas. Olariu, Tudorache (’82 N. Vasile), Rz. Avram (’71 Burlacu), Vlada, Şt. Vasile (’54 Onea), Mug. Dedu.

Selymes dă vina pe arbitraje

Antrenorul Tibi Selymes a terminat meciul în tribune acesta fiind eliminat de central după ce a protestat la faza din minutul 90. Atunci Vasile Pop a pătruns în careu și în duelul cu doi adversari a căzut în suprafața de pedeapsă. Centralul a dat fault în atac iar Selymes a luat foc…

„Nu știu de ce nu am făcut ce trebuia să facem. Abia din a doua repriză am început. Prima repriză am jucat slab. În schimb, în a doua repriză ne-am creat câteva ocazii, dar domnul arbitru ne-a făcut harcea parcea a doua repriză.

Un gol anulat, un penalty neacordat și plus câteva faulturi în preajma careului. Dacă ne uităm la Brata, a zis că au dat genunchi în genunchi, dar piciorul lui Brata de la genunchi în jos e numai crampoane. Până nu vom avea un arbitraj, nu vreau altceva decât să fie corect, și acasă și în deplasare, nu vom avea nici o șansă să avansăm. Păcat de copiii aceștia care muncesc și vor să crească. Nu avem continuitate în joc și în rezultate. Trebuie să fie răbdare la început ca să avem continuitate, să vină să joace și ei mai mult, să aibă ritm de joc. Dacă nu există răbdare nu faci nimic.

Cu șmecheriile nu poți să faci fotbal. Fără muncă nu ai cum să ajungi niciodată nicăieri. Mi se pare ceva ieșit din comun ce se întâmplă în orașul acesta, în jurul echipei, am auzit multe, dar numai arbitraje din acestea nu se poate. Măcar acasă să avem un arbitraj corect.”

Pe stadionul TranSil din Târgu Mureş, ASA şi Dacia Unirea veneau după două remize, 1-1 cu Sportul Snagov, respectiv 2-2 cu Ripensia. Gazdele au profitat de terenul propriu și s-au impus cu 2-1, prin reușitele semnate Paul Iacob (min. 45+1), Alex Neagu (min. 71), respectiv Costel Roșu (min. 63, din penalty).

Rezultatele etapei a 6-a

Luceafărul Oradea – Chindia Târgoviște 2 – 1

Codoban 23, Bedea 42 / Liviu Mihai 25

Olimpia Satu Mare – CS Afumați 0 -2

/ Vlada 38, Burlacu 94

Știința Miroslava – Academica Clinceni 1 – 2

Marin 80 / Constantinescu 10, Văduva 38

UTA – CS Balotești 2 – 2

Burlă 62 – pen., Scutaru 69 / Nica 55, Răuță 88

Ripensia Timișoara– FC Argeș 1 – 1

Golda 65, / Năstăsie 80

Foresta Suceava – Metaloglobus B. 1 – 1

Cerlincă 22 / Ghenovici 61

Sportul Snagov – Dunărea Călărași 0 -1

/ Valentin Alexandru 49

ASU Poli – CS Mioveni 1-0

D. Sorescu 32

Pandurii Târgu Jiu – AFC Hermannstadt 1-3