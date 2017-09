Final de cantonament

Luptătorii de la CS Satu Mare – Cetate Ardud au avut parte și în acest an de deja tradiţionalul cantonament de la mare.

30 de sportivi au combinat utilul cu plăcutul la Costineşti, alături de antrenorii Tudor Barbul, Feri Szabo, Claudiu Blaga şi Norocel Barbur.

“Totul a fost la superlativ! Am muncit pentru noul sezon, ne-am antrenat, dar fiind şi în vacanţă am făcut de toate. Dar n-am venit însuraţi de acolo”, ne-a declarat Tudor Barbul cu zâmbetul pe buze. După acest stagiu de pregătire, doi luptători au fost chemaţi la Izvorani, unde pentru următoarea lună se pregăteşte lotul naţional al României de juniori. Printre cei 20 de sportivi convocaţi se află sătmărenii Andrei Barbul şi Andrei Buzilă.

Odată cu luna septembrie încep şi concursurile pentru secţia de lupte de la CS Satu Mare. Luptători vom avea la un turneu în Slovacia, în Lugoj, iar în luna octombrie, la Ardud, se va desfăşura Campionatul Naţional la U14 şi U16.

Totodată, acelaşi antrenor ne transmite că în scurt timp vom avea centrul olimpic de cadeţi la Satu Mare. „Aşteptăm sprijin în continuare din partea autorităţilor din Satu Mare. Rămâne să vedem dacă lotul de cadeţi va fi la Satu Mare sau la Ardud-Mădăras”, mai spune Barbul.

Pentru sprijinul acordat cantonamentului de la Costineşti se aduc mulţumiri Primăriei şi Consiliului Local Ardud, primarului Ovidiu Duma, lui Nicu Avorniciţii şi lui Nelu Cadar.