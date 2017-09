Meciuri interesante la Negrești și Dorolț

Un nou sfârșit de săptămână, o nouă serie de meciuri în fotbalul județean. Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare a anunțat programul din weekend. Juniorii încep de la ora 14:30, iar seniorii de la ora 17:00. Cu unele excepții…În elite, meciul etapei se joacă la Negrești între două dintre echipele considerate favorite la podium în acest sezon..Energia va întâlni Crasna Moftin. Oaspeții antrenați de Lulu Dragomir s-au întărit considerabil în această vară iar în prima etapă au trecut de retrogradata din liga 3, Recolta Dorolț.

La Dorolț vine să arbitreze la centru Marius Omuț, divizionarul urmând să conducă duelul Recolta-Beltiug.

Program:

Liga IV Elite (etapa 2)

Sâmbătă, 9 septembrie

• Carei – Lipău (13:00 și 15:00, E. Pop, T. Iuhasz, V. Ardelean, N. Morar)

Duminică, 10 septembrie

• Negrești – Moftinu Mic (S. Neichi, D. Costea, S. Tăbăcaru, C. Por)

• Orașu Nou – Babța (L. Pop, F. Moisa, K. Toth, A. Gherasim)

• Dorolț – Beltiug (14:30, 16:30, M. Omuț, Z. Kopriva, T. Kopriva, Z. Torok)

• Micula – Certeze (S. Kovacs, C. Man, D. Orha, L. Năstruț)

• Voința Doba stă

Liga IV

Seria A (etapa 2)

Sâmbătă, 9 septembrie

• Oar – Odoreu (Ș. Peneghi, R. Botoș, F. Moisa, A. Maier)

Duminică, 10 septembrie

• Medieșu Aurit – Livada (C. Chiriloaie, R. Miclăuș, I. Ghencian, E. Halici)

• Viile SM – Păulești (B. Tincu, A. Baros, C. Zsigrai, P. Lizak)

• Apa – Vetiș (C. Chiorean, A. Bauer, I. Bauer, C. Ziman)

• Craidorolț – Halmeu (A. Hariș, D. Bontidean, A. Sulyok, C. Matei)

• Mădăras – Dumbrava (C. Girati, V. Bale, G. Sician, R. Chiorean)

• Lazuri – Botiz (E. Pop, A. Sabo, M. Sician, T. Kegyes)

Seria B (etapa 3)

Sâmbătă, 9 septembrie

• AS Căpleni – Foieni (C. Rebegea, Cr. Pop, A. Mandi, I. Borz)

Duminică, 10 septembrie

• Tiream – Berveni (Ș. Peneghi, N. Sălăgean, M. Vas, Ghe. Niță)

• Cămin – Sanislău (A. Moldovan, P. Caliman, L. Lucaks, I. Vigu)

• Santău – Domănești (14:00 și 16:00, Ș. Bathory, T. Popescu, S. Nagy, C. Prodan)

• Ghenci – F. Căpleni (G. Chiorean, A. Reday, F. Roșu, F. Mulcuțan)

• Andrid – Ciumești (V. Barbos, N. Szucs, M. Miklos, I. Petz)

• Pișcolt – Lucăceni (A. Popa, A. Corb, B. Gireadă, I. Papp)

Liga V

(etapa 2)

Duminică, 10 septembrie

• Căuaș – Urziceni (F. Chiș, Z. Szakacs, T. Iuhasz, S. Cseh)

• Agriș – Bogdand (13:00, R. Bogdan, M. Bumbuc, T. Cereteu, C. Kuki)

• Homoroade – Dorolț II (N. Marton, P. Bathory, D. Dan, I. Iuhas)

• Supur – Marna (R. Bogdan, A. Ilies, M. Ciceu, Z. Rosz)

• Turulung – Moftinu Mare (S. Petruț, D. Anton, V. Boje, M. Dorca)

• Ardud – Bercu (S. Raț, S. Raț jr., A. Estan, I. Turtureanu)

• Crucișor – Decebal (amânat)

• Porumbești stă.