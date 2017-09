Mircea Donca, lider cu Progresul Spartac

Inceput perfect de campionat pentru echipa satmareanului Mircea Donca.

Progresul Spartac are punctaj maxim dupa primele doua etape si conduce in clasamentul seriei a 2-a a ligii a 3-a.

Cu Mircea Donca titular in primele doua runde cei de la Progresul au invins cu 6-4 in prima runda pe scm Oltenita iar apoi in etapa a doua s-au impus cu 4-0 la Chiscani.

“E un inceput foarte bun pentru noi. Ma simt bine aici si ma bucur ca am ales Progresul Spartac. Mai ales ca îmi pot vedea si de facultate de la toamna, dimineata voi merge la cursuri iar antrenamentele sunt dupa amiaza” ne-a spus mijlocasul crescut la Olimpia Satu Mare. Pentru noupromovata Progresul Spartac urmeaza vineri momentul adevarului, meciul cu Unirea Slobozia, echipa considerate favorite la promovare.

“Meciul cu Slobozia ne va arata cam pe unde suntem la nivel de liga a 3-a. Va fi ca un moment al adevarului . Ei si Farul sunt considerati favoriti, dar mai sunt si alte echipe bune in serie ca FCSB2 sau Buzau”, a mai spus Donca.

Legat de obiective… “eu imi doresc sa joc cat mai bine de la meci la meci si sa-mi ajut echipa sa castige. Nu conteaza cate goluri sau pase de gol voi reusi. Avem conditii deosebite, cu teren sintetic cu doua baloane in care sa ne antrenam si un teren de joc bun. Iar din fericire banii sunt mereu la zi” a incheiat Donca. Acesta n-a uitat de Satu Mare si i-a transmis tatalui sau, Nelu Donca, mult succes cu juniorii…