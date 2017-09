Ziua Mondială a Scrimei, azi şi la Satu Mare

Federația Internațională de Scrimă a decis ca în 2017 să celebreze World Fencing Day – Ziua Mondială a Scrimei pe data de 9 septembrie!

Astfel, azi, 9 septembrie 2017, Federația Internațională de Scrimă și Federația Română de Scrimă invită toate cluburile de scrimă din țară să participe activ la World Fencing Day.

Mai exact, antrenorii și sportivii de la toate cluburile de scrimă din țară sunt invitați să susțină demonstrații de scrimă și să-și promoveze campionii în cele mai populate și accesibile locații din orașe. Timp de câteva minute, scrimerii vor susține demonstrații la armele pe care le practică, iar antrenorii vor explica publicului câteva din tainele acestui minunat sport.

Acțiunea din fiecare oraș trebuie imortalizată, iar fotografiile vor fi încărcate pe paginile de Facebook ale FIE și FR Scrimă și pe site-ul oficial al FR Scrimă.

Cum era si firesc si la Satu Mare astazi va fi mare sarbatoare in lumea scrimei.

Antrenorul Dan Suta de la CS Satu Mare ne-a transmis ca toata familia scrimei satmarene se va reuni la ora 15,45 la sala de scrima Alexandru Csipler, de unde se va porni intr-un mars pe strazile Satmarului.

“Ne vom opri in fata Teatrului pentru cateva demonstratii, apoi in parcul central si incheiem demonstratiile in Groapa lui Gyuszi din Centrul Nou. Speram sa avem spectatori si satmarenii sa sarbatoreasca alaturi de noi ziua scrimei”, a spus Dan Suta.

Totul se va incheia sambata dupa-amiaza cu o defilare in centru a sportivilor echipati in costume de scrima.

Mai mult, fiecare participant va primi din partea FIE câte o diplomă de participare la World Fencing Day semnată chiar de președintele Alisher Usmanov.