Aur şi argint pentru CSM Satu Mare la Naţionalele U23

Performanta deosebita obtinuta de popicarii satmareni, la sfarsitul saptamanii la Nationalele U23 de la Targu Mures.

CSM Satu Mare si-a trecut in palmares prin Ciprian Cubitchi un titlu national la tandem si un argint la individual.

La individual , Ciprian Cubitchi a reusit sa termine pe locul doi cu 575 pd., satmareanul fiind depasit de reprezentantul gazdelor , Fekete Hunor, 592 pd. Bronzul i-a revenit lui Roberto Laposi din Hunedoara cu 570 pd.

La tandem Ciprian Cubitchi a impresionat alaturi de Daniel Botezatu de la Hunedoara. Cei doi au castigat de o maniera entuziasmanta competitia, una in care campionul de anul trecut, Balaban Radu nu a prins medalie.

Au mai concurat pentru CSM Satu Mare, Marius Lucut , locul 29 si Gabriel Sabau, locul 16 la individual.

Din pacate CSM Satu Mare l-a pierdut in acest an pe Vasile Maxim , plecat la CFR Iasi fara acordul clubului satmarean.

“Sunt dezamagit de sportivul Maxim deoarece a plecat fara acordul clubului, fara sa vina macar sa ne anunte si fara sa ne spuna daca are pretentii fata de noi. Oricum eu consider ca transferul a fost facut illegal. Ne am adresat comisiei de apel si vom vedea raspunsul lor”, ne-a spus antrenorul Gheorghe Sabau. Acesta a avut doar cuvinte de lauda la adresa lui Cubitchi , cel care a impresionat la aceste Nationale.