Un careian la Mondialele de karate

Bartincki Attila, de la CS Karate Do B.F.K.S. Carei, va fi prezent, cu lotul național al României, în perioada 21-31 octombrie, la “X WKF World Karate Championships Cadet, Junior & Under 21”.Bartincki Attila, de la CS Karate Do B.F.K.S. Carei, va fi prezent, cu lotul național al României, în perioada 21-31 octombrie, la “X WKF World Karate Championships Cadet, Junior & Under 21”. Competiția este organizată în orașul Santa Cruz, Tenerife, Spania. Bartincki Attila va concura la proba de Kumite U21 masculin, -60 kg, iar la categoria lui sunt înscriși 55 de sportivi, din 55 de țări. În total s-au înscris la competiție 1.728 sportivi din 108 țări.