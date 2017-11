Avertisment pentru ruşi înaintea Cupei Mondiale

Gianni Infantino, presedintele FIFA, a anuntat o politica de toleranta zero fata de scandarile si atitudinile cu tenta rasista la turneul final al Cupei Mondiale din Rusia 2018. Gianni Infantino, presedintele FIFA, a anuntat o politica de toleranta zero fata de scandarile si atitudinile cu tenta rasista la turneul final al Cupei Mondiale din Rusia 2018. Infantino a avertizat ca se va proceda pana la oprirea si chiar suspendarea partidelor in care spectatorii nu se vor dovedi fair-play. “Vom avea pentru prima data la o editie a Cupei Mondiale procedura in trei pasi prin care un arbitru poate opri un meci sau chiar abandona respectiva partida, in cazul unor incidente discriminatorii sau rasiste. Vom fi foarte fermi”, a avertizat Infantino. Cupa Mondiala din Rusia se va desfasura in perioada 14 iunie – 15 iulie 2018, insa pana atunci vom cunoaste componenta grupelor in urma tragerii la sorti de pe 1 decembrie de la Moscova, festivitate care va avea loc in impresionantul Palat al Kremlinului.